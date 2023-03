Divulgação/Solar do Rosário

Novidades em cursos e oficinas para abril já estão confirmadas no Solar do Rosário. Cursos contínuos de escrita, história da arte e da moda e design, entre outros, completam as opções para o próximo mês no centro cultural. Mais informações pelos telefones (41) 3225-6232 – 98803-4634 – 98803-8089. As inscrições estão abertas.

Confira os cursos:

As Histórias Que Você Precisa Contar (Memoir Writing) – Com professora Cristiane Busato Smith

A escrita como ferramenta para revisitar a própria memória é tema desse novo curso, ministrado pela Doutora em Letras Cristiane Busato Smith que, dentre outras atividades, leciona Shakespeare na Arizona State University (ASU), nos Estados Unidos onde vive atualmente. Contar sobre vivências pessoais permite reestruturar a memória e construir um sentido mais positivo de si mesmo. Estratégias de escrita se aliam a esquemas para estruturar vivências e criar a própria história como protagonista e autor. As oito aulas virtuais acontecem às terças-feiras a partir do dia 11 de abril, das 18h30 às 20h. Investimento: 2x R$ 280.

Curso Design de Interiores – Com professora Maristella Fischer

A elaboração de diferentes ambientes de forma orgânica e funcional é tema central do curso ministrado por Maristella Fischer. Em doze encontros presenciais, são aprofundados assuntos como harmonia das cores, escolhas de metais e louças até revestimento para pisos. A leitura de projetos e explicação sobre como funciona o mercado de design de interiores completam o curso. A designer de interiores Maristella Fischer tem mais de duas décadas de experiência, tendo elaborado tanto projetos residenciais quanto comerciais no Paraná, São Paulo e Santa Catarina. A partir de 1o de abril, as aulas acontecem aos sábados, das 10h às 11h30. Investimento: 3x R$ 380.

História da Moda – Com professora Lola Marcon

Os simbolismos atrelados ao vestuário em diferentes momentos da história humana são discutidos em História da Moda, no Solar do Rosário. O curso, de quatro encontros presenciais, trata da diferença entre roupa e moda, mostrando como itens de vestuário que surgiram para proteger do frio acabaram se tornando fundamentais para representar status social, classe religiosa e distinção de grupos. A professora Lola Marcon, formada em Moda e Museologia, separa cada tema em períodos históricos como Antiguidade, Idades Média e Moderna até chegar na Revolução Industrial e sua moda. Aulas às quintas-feiras, das 14h30 às 16h, a partir de 6 de abril. Investimento: R$ 240.

Solar do Rosário

Endereço: Rua Lourenço Pinto, 500 – 6º, 7º e 8º andares

Telefones: (041) 3225-6232 – 98803-4634 – 98803-8089

A secretaria de cursos do Solar do Rosário funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h, e sábado das 9h às 13h.

Taxa de matrícula anual R$40,00

Taxa de matrícula semestral R$25,00

A Galeria de arte também está aberta no mesmo horário.