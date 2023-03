Rogério Dias em seu ateliê com a obra cedida para os 40 anos do Bem Paraná (Franklin de Freitas)

Um dos mais celebrados, revolucionários e irreverentes nomes da Arte Paranaense Contemporânea, Rogério José de Moura e Dias, conhecido como o artista das aves, está se preparando para mais um voo em sua longínqua e prolífica carreira. Aos 77 anos – completará 78 no dia 19 de junho, dois dias depois do aniversário de 40 anos do jornal Bem Paraná -, ele começa retomar sua produção após um período de isolamento completo por conta da pandemia do novo coronavírus e cedeu, com exclusividade, um de seus mais recentes trabalhos ao Bem Paraná, para uma série limitada de reproduções em azulejos.

