Conhece João Pedro, o Mulato? E os irmãos Paulo e Pamphilo D´Assumpção? Os engenheiros Rebouças são mais famosos, nome de rua grande na capital; sabe o que fizeram? E a Sociedade 13 de Maio, ícone do movimento negro curitibano, como e por que foi criada? Sabia que Maria Nicola foi a primeira professora negra do Paraná e Enedina Alves Marques a primeira engenheira?

O que os negros faziam para estudar, como era a luta por liberdade, como as famílias se organizavam no período da escravidão e quando os atletas começaram a atuar nos times de futebol?

Corta para anos mais recentes. Palminor Rodrigues Ferreira, o Lápis, sambista, tocou com Paulinho da Viola, Jorge Benjor e Eliana Pittman. Waltel Branco é um dos grandes da MPB, Saul Trumpet marcou época no jazz curitibano. E Karol Conká é jovem curitibana ativa no atual show business nacional.

As respostas para aquelas e outras perguntas, além de registro de dezenas de personagens (históricos e atuais), estão reunidas no livro A Presença Negra em Curitiba e serão discutidas no Ciclo de Debates Sobre a População Negra de Curitiba, durante o qual ocorre o lançamento da versão impressa da obra, como parte das comemorações do Dia da Consciência Negra, celebrado neste domingo (20/11).

