Peça Ilíada em Libras Canto 1 – ator Jonatas Medeiros

Em uma iniciativa inédita, a Cia Iliadahomero em parceria com a Fluindo Libras traz para o palco do Teatro Novelas Curitibanas um dos grandes clássicos da Grécia Antiga traduzido e performatizado na Língua Brasileira de Sinais (Libras). ‘Ilíada em Libras – Canto I’ estreia em 20 de abril, permanecendo em cartaz em curta temporada até 30 de abril, com sessões gratuitas.

