Em uma iniciativa inédita, a Cia Iliadahomero em parceria com a Fluindo Libras traz para o palco do Teatro Novelas Curitibanas um dos grandes clássicos da Grécia Antiga traduzido e performatizado na Língua Brasileira de Sinais (Libras). “Ilíada em Libras – Canto I” estreia em 20 de abril, permanecendo em cartaz em curta temporada até 30 de abril, com sessões gratuitas.

O espetáculo é resultado de um trabalho iniciado há 10 anos em um diálogo contínuo entre comunidade surda e ouvintes em um núcleo conhecido como Sala 603, e que já rendeu espetáculos teatrais que contemplam a experiência artística surda. Entre os exemplos estão “Giacomo Joyce” (de 2017),“Surdo Logo Existo” e “Os 50tões” (ambas de 2019).

“Ilíada em Libras” tem direção de Octávio Camargo (ouvinte) e Rafaela Hoebel (surda), que realizam a montagem teatral do Canto I do poema clássico de Homero traduzido e performatizado na Língua Brasileira de Sinais. No palco, o ator Jonatas Medeiros interpreta em Libras o poema narrado em português, na tradução de Manuel Odorico Mendes, por Fernando Marés, que também assina a cenografia do espetáculo. A iluminação entra como um importante elemento cênico e narrativo para conduzir a história. Foi concebida pelo renomado iluminador Beto Bruel e será executada nesta temporada por Fernando Dourado.

Ineditismo e decolonialismo

Em 10 anos de pesquisas e processo criativo para chegar ao espetáculo, foi constatado o ineditismo da proposta. “Nunca tivemos uma Ilíada Surda. A perspectiva que se abre, e que está apenas no início, é de um gesto decolonialista”, aponta o diretor Octávio Camargo, citando um termo empregado pela comunidade surda quando se refere a trazer sua versão de algum elemento da oralidade ocidental. “Uma antropologia subjetiva que busca no repertório da Língua Brasileira de Sinais e da cultura surda os elementos necessários para narrar a primeira história do Ocidente através de imagens, numa performance em movimento, franca, sem o escudo invisível da palavra”, completa.

Durante o processo de criação, foram elaborados sinais para termos específicos do poema, como nomes de personagens (Zeus, Hera, Afrodite, Poseidon, Apolo, Atena, entre outros) através de encontros periódicos iniciados em 2013. Atualmente, os vídeos destes sinais estão disponíveis no perfil de instagram @iliadalibras. “Com apoio universitário, pretendemos criar um repositório digital colaborativo internacional para morfemas em línguas de sinais para traduzir Homero”, revela Octávio Camargo.

Sobre as produtoras

Fundada em 1999 em Curitiba pelo diretor Octávio Camargo, a Cia Iliadahomero de Teatro tem por objetivo a encenação do texto integral da “Ilíada” e da “Odisseia” de Homero, além e de outras obras literárias de interesse universal.

A Fluindo Libras é uma produtora cultural surda que atua na tradução para Libras para cinema e espetáculos teatrais. Possui um viés culturalista para soluções de entretenimento ao público surdo, num processo de criação que prioriza a estética e a objetividade do texto original.

“Ilíada em Libras” é projeto produzido por Cia Iliadahomero e Fluindo Libras, realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura – Fundação Cultural de Curitiba e Prefeitura Municipal de Curitiba.

Serviço:

Espetáculo “Ilíada em Libras – Canto I”

Local: Teatro Novelas Curitibanas – Claudete Pereira Jorge

Endereço: Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1222 – Centro

Datas e horários: temporada de 20 a 30 de abril, de quinta-feira a domingo, às 20h.

Classificação: Livre

Duração: 60 minutos

Entrada gratuita