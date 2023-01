Na imagem, Gabriel Schwartz (Alexandre Fortes)

Do canto lírico ao hip-hop, nos 12 dias da 40ª Oficina de Música (25 de janeiro a 5 de fevereiro) o público contará com uma centena de shows e concertos com entrada gratuita. São tantas opções que você pode escolher a programação por estilo, palco, dia e horário.

