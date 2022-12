(SMCS)

Para além dos cursos de instrumentos, a Oficina de Música abre o leque e traz em sua programação discussões atuais voltadas ao universo da música. De 25 de janeiro a 5 de fevereiro de 2023 acontece a 40ª edição do evento com palestras e minicursos gratuitos que ampliam a visão da arte. As inscrições estão abertas até o fim das vagas no site oficinademusica.org.br.

Temas pertinentes à música que circulam entre os corredores das salas de concerto serão discutidos. No encontro “Será o fim do Pau-Brasil?”, o mediador Igor Mottinha Fomin fala sobre as restrições existentes no Brasil quanto ao corte e comercialização da madeira de pau-brasil, afetando a construção de arcos prontos para instrumentos musicais.

Também está na programação o tema “Mulheres na Música Brasileira: Repensando uma História Construindo Propostas”, com Bia Stutz, momento em que será feita uma introdução aos estudos de gênero, refletindo sobre a participação das mulheres e suas narrativas na música brasileira.

Luteria

Novidade na programação estão os cursos de luteria. São divididos em três áreas – violino, violão e instrumentos elétricos – com coordenação geral de Thiago Corrêa de Freitas, também professor da Universidade Federal do Paraná.

Os principais cuidados em relação à conservação do instrumento e como reconhecer quando ele precisa ser levado a um profissional serão alguns dos temas tratados nesses cursos.

A programação da Oficina conta ainda com duas palestras sobre luteria e novos formatos de instrumentos. Suas construções, tornando-os belos, não só do ponto de vista plástico, mas também sonoro.

As palestras fazem parte dos cursos de música erudita. “Instrumentos Temáticos” será ministrada por Saulo Dantas-Barreto, lutiê pelo Istituto Internazionale di Liuteria Antonio Stradivari de Cremona (Itália), e “Quem não conhece um inventor de instrumentos?”, com Leonardo Fuks, doutor em acústica musical, na Universidade da Suécia.

Masterclass de piano

A Oficina recebe também a presença de dois aclamados pianistas portugueses, Pedro Burmester e Mario Laginha. De renome internacional, os pianistas farão dois dias de masterclasses cada, com quatro horas de duração ao todo. Os certificados de participação serão disponibilizados ao fim das aulas. As inscrições como ouvinte são gratuitas e já estão abertas no site da Oficina de Música de Curitiba.

Essa é uma parceria entre a Embaixada de Portugal no Brasil, o Instituto Camões, o vice-consulado de Portugal em Curitiba e a Prefeitura de Curitiba.

Serviço

Oficina de Música de Curitiba

De 25 de janeiro a 5 de fevereiro de 2023

Inscrições abertas pelo site oficinademusica.org.br