(Ricardo Marajó/FCC)

Todos os ritmos se encontram na 40ª Oficina de Música de Curitiba. O hip hop em suas diversas formas de expressão está com uma grande programação nesta edição, tanto em cursos como em apresentações. O sábado (4/2) será intenso no Teatro da Vila, no CIC, com oito horas de discotecagem, batalha de rimas, projeções do concurso de grafites e apresentações de breaking.

O Festival Hip Hop do Teatro da Vila tem a curadoria de dois importantes artistas da área, o DJ Paladino e o Rapper David Black, ambos com grande vivência e amplo alcance local.

“Vejo que a cultura hip hop está numa ascendência em Curitiba. É cada vez maior o número de curitibanos ganhando o cenário nacional e mundial, tanto na música como no breaking, e são atletas que estarão na nossa programação. Resultado disso é que ano a ano temos mais espaço na Oficina de Música”, disse Paladino.

A programação foi organizada para ter os quatro elementos do hip hop: rap (ritmo e poesia), grafites (assinaturas), Dj’s e Mc’s e street dance. “Organizamos para que a pessoa, independentemente do horário, consiga aproveitar artistas de todos os estilos culturais do hip hop, porque temos muita qualidade na cidade”, finalizou.

O primeiro rapper com CD lançado no Paraná, em 1994, David Black completa com entusiasmo a intenção colocada na programação. “Que seja o primeiro festival de vários, trazendo a fusão da cultura hip hop e sempre com o protagonismo da comunidade. Levar a arte periférica para um espaço tão bacana, e que a comunidade se sinta parte do Teatro da Vila”, disse.

Programação

O Festival de Hip Hop começa às 9h30, com o DJ Tobsnosbeat e os curadores do Festival, Paladino e David Black. Entra em cena após a abertura o Slam das Gurias CWB, um campeonato feminino de poesia falada, que volta a acontecer às 14h40.

Ainda na música, a programação conta com a Batalha de Rimas da Céu, Lobisomme MC e convidados e shows dos organizadores.

Quanto à dança, a Crew Flying Boys e a Super Stars B.Boys, dois grupos de referência no Brasil, participam com uma apresentação de B.Boys e B.Girls Freestyle, em dois horários, às 11h25 e 16h55. O termo é utilizado para dançarinos e dançarinas envolvidos nessa cultura hip hop.

Na programação tem ainda a batalha de Breaking da Vila, com o professor Rapha, às 14h.

Hip Hop na Oficina de Música

É a segunda vez que essa linguagem artística entra na programação do evento. Na edição anterior, a Oficina de Música teve o primeiro curso voltado ao ritmo, O Movimento Hip Hop e suas Práticas musicais, ministrado por Kleber Tiago Gregório (BK12).

Já esse ano são dois os cursos ministrados por BK12, A Arte da Discotecagem no Hip Hop e Edição de Áudio e Elaboração de Repertórios para DJs. Nos dois cursos as 20 vagas ofertadas foram esgotadas. As aulas acontecem no Teatro da Vila.

Participou também da 40ª Oficina, na última sexta-feira (27/1), o rapper BNegão em um dos maiores shows do evento, ao lado da Orquestra À Base de Sopro, Danilo Caymmi e o violonista Bernardo Bosísio.

Serviço

Festival de Hip Hop do Teatro da Vila

Dia 4/2 (SÁB)

Local: Teatro da Vila (R. Davi Xavier da Silva, 451 – Cidade Industrial de Curitiba)

9h30 – Abertura com David Black, Paladino e DJ Tobsnosbeat

10h – Mostra de Slam – 1ª Parte Slam das Gurias CWB

10h45 – Lobisomme MC e convidados

11h25 – Apresentação de B.Boys e B.Girls Freestyle 1ª Parte Crew Flying Boys

12h30 – 14h00 INTERVALO

14h – Batalha de Breaking da Vila! Com Prof. Rapha SBC-MC

14h40 – Mostra de Slam – 2ª Parte Slam das Gurias CWB

15h30 – Pocket Show Rapper Paladino

16h25 – Batalha de Rimas da Céu

16h55 – Apresentação de B.Boys e B.Girls Freestyle 2ª Parte com Super Star B Boys

17h20 – Apresentação Pocket Show David Black