(Divulgação)

Temas ambientais estarão no palco da Oficina de Música de Curitiba neste ano. O evento, de 25 de janeiro a 5 de fevereiro, que chega à sua 40ª edição, traz discussões polêmicas e contemporâneas, como o uso da madeira do pau-brasil na confecção de instrumentos musicais.

Tão simbólico quanto ameaçado de extinção, o pau-brasil é um dos temas da 40ª Oficina de Música de Curitiba. A madeira é cobiçada por fabricantes de instrumentos, especialmente para arcos de violino. A palestra com o archetier e luthier Igor Mottinha Fomin abordará os marcos regulatórios que tramitam no cenário internacional.

Fomin, que atualmente é professor no Curso Superior de Tecnologia em Luteria da Universidade Federal do Paraná, falará da necessidade do estudo de outras madeiras como possibilidades possíveis para o setor da Lutheria. A palestra será no dia 31/1, no Cine Passeio, às 17h. As vagas já foram preenchidas.

Aquecimento global

Outro destaque é a presença do renomado climatologista brasileiro Paulo Nobre, que vai falar sobre o papel das florestas no equilíbrio do clima global. Pesquisador do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) e um dos maiores nomes da ciência do clima no Brasil, Paulo Nobre fará uma palestra no Memorial de Curitiba, no sábado (27/1), às 16h. Com entrada gratuita, as inscrições para a palestra estão abertas no site da Oficina de Música.

Convidado pela Oficina Verde, tradicional evento de sustentabilidade que integra o festival de música da cidade, o pesquisador abordará o papel das florestas no equilíbrio climático do mundo e os processos que têm levado ao aquecimento global na “era da humanidade”.

A palestra de Paulo Nobre abre a programação da Oficina Verde, que acontecerá majoritariamente na Cinemateca de Curitiba com uma série de cursos e atividades gratuitas voltados às práticas e hábitos de sustentabilidade, desde jardinagem até tratamento de resíduos.

A Oficina Verde tem ainda feira de trocas, artesanato indígena e filmes relacionados ao tema.

Cursos e atividades da Oficina Verde



Visita à Eco Barreira do Rio Atuba

A Eco Barreira do Rio Atuba já retirou mais de 10 toneladas de lixo de um dos principais rios urbanos da capital paranaense. A visita será uma aula sobre sua implantação e funcionamento do sistema de contenção de resíduos e também uma oportunidade para o público conhecer o Museu do Lixo, os postes solares e outras ações que acontecem junto à Eco Barreira.

27 de janeiro – 14h

Haverá um ônibus saindo da Capela Santa Maria (Rua Conselheiro Laurindo, 170 – Centro)

Inscrições aqui



Palestra – Aquecimento global, florestas e clima no Antropoceno – com Paulo Nobre

O climatologista Paulo Nobre aborda o papel das florestas no equilíbrio climático global, na compreensão dos processos e ações que têm levado ao aquecimento global durante a era geológica do Antropoceno. Paulo Nobre é bacharel em Meteorologia pela Universidade de São Paulo, mestre em Meteorologia pelo Inpe, doutor em Meteorologia pela Universidade de Maryland, EUA, pós-doutor pela Universidade de Columbia, EUA. Atualmente trabalha como Pesquisador Titular do Inpe.

27 de janeiro – 16h

Memorial de Curitiba (R. Dr. Claudino dos Santos, 79 – São Francisco)

Inscrições aqui

Exibição de filmes – com Sociedade Vegetariana Brasileira

29 de janeiro – 14h30

Cinemateca de Curitiba (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1174 – São Francisco)

Inscrições aqui

Aula de equilíbrio sobre bicicleta – com Fernando Rosenbaum

30 de janeiro – 15h às 18h

Para participantes de todas as idades com interesse em aprender a manejar uma bicicleta.

Bicicletaria Cultural (R. Pres. Faria, 226 – Centro)

Inscrições aqui

Oficina de canteiro de capilaridade – com Eduardo Feniman

31 de janeiro – 14h30

Nesta oficina você aprenderá a fazer uma horta com um sistema de irrigação integrado, utilizando materiais simples, até mesmo reciclados.

Cinemateca de Curitiba (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1174 – São Francisco)

Inscrições aqui

Revitalização de jardins, vasos e plantas – com Mago Jardineiro

1 de fevereiro – 14h30

Aula prática com plantios, podas e outras técnicas.Todos conhecerão várias ervas medicinais, aromáticas e temperos, aprendendo sobre suas indicações e diversas formas de uso.

Cinemateca de Curitiba (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1174 – São Francisco)

Inscrições aqui

Oficina de micro jardinagem – com Iracema Bernardes

2 de fevereiro – 14h30

Para crianças e adultos, esta oficina apresenta práticas simples da micro jardinagem e sua interação com meio ambiente e princípios da sustentabilidade.

Cinemateca de Curitiba (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1174 – São Francisco)

Inscrições aqui

Magia e ciência: uma conversa milenar – com Janaina Fellini e Raquel Bombieri

3 de fevereiro – 14h30

Nesta oficina será abordado magia natural e estudos científicos sobre o assunto, a atuação específica de algumas ervas e os participantes poderão experimentar a potência das plantas no campo energético através da meditação com tambores.

Cinemateca de Curitiba (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1174 – São Francisco)



Tratamento de resíduos orgânicos através da compostagem – com Amanda Liara Selivon

4 de fevereiro – 14h30

Os participantes serão auxiliados a fazer uma compostagem doméstica por meio de informações técnicas e práticas.

Cinemateca de Curitiba (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1174 – São Francisco)

Inscrições aqui



Feira de trocas Sustentroka – Coletivo Curitiba Lixo Zero e Família Folhas

4 de fevereiro – 15h às 17h30

Que tal ressignificar aquilo que você não usa mais? Nesta feira, você pode trocar com os participantes itens como: roupas, calçados, acessórios, vasos, plantas, livros, gibis, figurinos, tecidos, fantasias, adereços, cenografias, ferramentas, entre outros. Separe seus objetos e divirta-se!

Cinemateca de Curitiba (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1174 – São Francisco)



Feira de Venda de Artesanato Indígena – Artesãos do Povo Kanhgág e do Povo Jamamadi

4 de fevereiro – 15h às 17h30

Será realizada junto com a feira de trocas. O objetivo é divulgar e fortalecer os pequenos produtores que se empenham em produzir respeitando o meio ambiente e a saúde de todos.

Cinemateca de Curitiba (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1174 – São Francisco)



Exibição do filme Cidades Lixo Zero

4 de fevereiro – 17h

Cinemateca de Curitiba (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1174 – São Francisco)

A 40ª Oficina de Música de Curitiba é uma realização do Instituto Curitiba de Arte e Cultura, Fundação Cultural de Curitiba, Prefeitura de Curitiba, Ministério da Cultura, Governo Federal, com apoio master da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, e patrocínio da Volvo do Brasil Veículos e Copel Distribuição. Também apoiam o evento: Camões – Centro Cultural Português, Embaixada de Portugal no Brasil, Teatro Colón, Centro Cultural Teatro Guaíra, Escola de Música e Belas Artes do Paraná – Campus Curitiba I da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), Universidade Federal do Paraná – Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proec), Sistema Fiep/Sesi Cultura, Família Farinha, Hard Rock Cafe Curitiba, LAMUSA – Laboratório de Música Antiga, Rádio Educativa 91.7 FM, TV Paraná Turismo, Teatro Regina Casillo e Bicicletaria Cultural.

Projeto realizado com o apoio do Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura (Profice) – Secretaria de Estado da Cultura – Governo do Estado do Paraná.