O Memorial de Curitiba é um dos grandes palcos da 40ª Oficina de Música de Curitiba neste fim de semana. Na imagem, Banda Lyra. Foto: Ricardo Marajó/SMCS

A Oficina de Música de Curitiba termina neste domingo com uma programação diversificada, de todos os estilos, em teatros, parques e praças, e muitos shows e concertos gratuitos. Um fim de semana musical para se despedir da 40ª edição, que comemora os 50 anos da Fundação Cultural de Curitiba e o aniversário de 330 anos da cidade.

Os últimos concertos levam para o palco centenas de alunos e professores numa grande confraternização para celebrar o fim das aulas e colocar em prática o que aperfeiçoaram nos dez dias do festival. Assim, as classes de ópera studio, canto lírico e técnica vocal, depois de muitos dias de preparação, encenam sábado e domingo, no palco do Guairinha, a versão original da famosa ópera As Bodas de Fígaro, de Wolfgang Amadeus Mozart, com direção musical de Abel Rocha e Priscila Bomfim e direção cênica de William Pereira.

A montagem deste ano se destaca pelos figurinos, que são assinados pelo figurinista argentino Anibal Lápiz, um dos convidados que vieram do Teatro Colón, de Buenos Aires. Lápiz é premiadíssimo nessa área. Em 1989, seus figurinos para Salomé foram eleitos nos Estados Unidos como o melhor design de ópera do ano. Na Argentina, recebeu várias vezes o Prêmio da Crítica pelos figurinos de inúmeras produções. Para a Oficina de Música, ele faz recriações a partir do acervo existente no Teatro Guaíra e em acervos particulares.

Gran finale

No sábado à noite, o grande auditório do Teatro Guaíra recebe a cantora Teresa Cristina e a Orquestra de MPB da Oficina de Música. Teresa Cristina é artista relevante no cenário da música popular brasileira. Ela cantará clássicos de Paulinho da Viola. A apresentação tem direção musical de Nailor Azevedo (Sopros) e João Egashira (Cordas).

O gran finale da Oficina de Música será o concerto do coro com mais de 200 participantes, a orquestra sinfônica de alunos e solistas convidados, todos sob a coordenação dos maestros Abel Rocha e Mara Campos. Domingo à noite, no Guairão, eles farão uma homenagem aos 100 anos da cantora lírica Maria Callas, apresentando a ária Casta Diva para soprano e orquestra, da ópera Norma, de Vincenzo Bellini. O programa se completa com outras composições célebres, como Tzigane para violino solo e orquestra, de Maurice Ravel, Concerto para quarteto de cordas e orquestra, de Radamés Gnatalli, e Danças Polovetsianas da ópera O Príncipe Igor, de Alexander Borodin.

40 atrações gratuitas

As demais 40 atrações programadas para o último fim de semana da Oficina de Música são gratuitas. Concertos de encerramento de turmas dos cursos de instrumentos e regência na Capela Santa Maria, música antiga na Capela da Glória, Oratório de Bach e Memorial Ucraniano, a maratona de shows instrumentais no Memorial de Curitiba, o festival de Hip Hop no Teatro da Vila e as apresentações das crianças do MusicaR e do Coral Brasileirinho estão entre as opções.

O MusicaR e a classe de coro infanto-juvenil encerram as suas atividades com uma apresentação às 11 horas da manhã de domingo, no Auditório Mário Schoemberg. Com o show Uma alma de palhaço, o Brasileirinho fecha a programação do Teatro da Reitoria, também domingo, às 18h.

Confira o roteiro do último fim de semana da 40ª Oficina de Música de Curitiba

Sábado, 4 de fevereiro

Recital de alunos da classe de piano

11h – Capela Santa Maria

Rua Conselheiro Laurindo, 273

Gratuito

Classe de cordas coletivas

15h – Capela Santa Maria

Rua Conselheiro Laurindo, 273

Gratuito

Concerto de música contemporânea

15h – Capela Santa Maria

Rua Conselheiro Laurindo, 273

Gratuito

Classe de música antiga

12h30 – Capela da Glória

Av. João Gualberto, 565 – Alto da Glória

Gratuito

Classe de violão do professor Everton Gloeden

15h – Oratório Bach

Rua Francisco Schaffer s/nº -Vista Alegre

Gratuito

Classe de instrumentos de sopro

16h – Auditório Regina Casillo

Rua Lourenço Pinto, 500

Gratuito

Ópera Le Nozze di Figaro (As bodas de fígaro) de Wolfgang Amadeus Mozart

17h – Auditório Salvador de Ferrante

R$ 30 e 15 (Ingressos pelo site Ticket Fácil)



Contágios Consentidos – Concerto de encerramento da classe de composição

19h – Capela Santa Maria

Rua Conselheiro Laurindo, 273

Gratuito

Lançamento do CD Chico Mário em Todo Canto – Karina Souza e Marcos Souza

19h30 – Teatro Cleon Jacques – Memorial Paranista

Rua Mateus Leme, 4.700 – São Lourenço, Curitiba – PR

Gratuito

Viva o Boi de Mamão – Mestre Aorelio e Grupo Mandicuera

17h – Teatro da Reitoria

R$ 35 e R$ 17,50 (Compra de ingresso pelo site www.minhaentrada.com.br)

Rua XV de Novembro, 129

Concerto de encerramento MPB – Orquestras da Oficina e Teresa Cristina

20h – Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto

Rua XV de Novembro, S/Nº

R$ 50 e R$ 25 (Compra de ingresso pelo site www.ticketfacil.com.br)

Domingo, 5 de fevereiro

Recital de violino e piano – Duo Paraná

11h – Capela Santa Maria

Rua Conselheiro Laurindo, 273

Gratuito

Concerto de encerramento do Musicar e da Prática de coro infanto-juvenil

11h – Auditório Mario Schoemberg

Rua Barão do Rio Branco, 370, Centro

Gratuito

Músicas folclóricas ucranianas para duo de acordeon e voz (Vitorio Scarpi)

11h – Memorial Ucraniano – Parque Tingui

Rua Dr. Mba de Ferrante s/ nº Tingui

Gratuito

Alla Rustica – barroco antigo – danças, árias e “grounds” da inglaterra do século XVII

12h30 – Capela da Glória

Rua Conselheiro Laurindo, 273

Gratuito

Recital de flauta e violoncelo

15h – Oratório Bach

R. Schubert, 175 – Vista Alegre

Gratuito

Encerramento da classe de regência coral com Mara Campos

16h – Capela Santa Maria

Rua Conselheiro Laurindo, 273

Gratuito

Ópera Le Nozze di Figaro (As bodas de fígaro) de Wolfgang Amadeus Mozart

16h – Auditório Salvador de Ferrante

R$ 30 e 15 (Compra de ingressos pelo site Ticket Fácil)



Uma alma de palhaço – Coral Brasileirinho

18h – Teatro da Reitoria

R$ 35 e R$ 17,50 (Compra de ingresso pelo site www.minhaentrada.com.br)

Rua XV de Novembro, 129

CONCERTO DE ENCERRAMENTO DA 40ª OFICINA DE MÚSICA DE CURITIBA – ORQUESTRA E CORO SINFÔNICO

HOMENAGEM A 100 ANOS DE MARIA CALLAS

19h -. Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto R$ 30 e R$ 15 (Compra de ingresso pelo site www.ticketfacil.com.br)

UNIDADE MÓVEL SESI

Gratuito

Sábado, dia 4 – Praça Praça Jose Soares Grobe – Regional Bairro Novo.



11h30 – Borogodó dos Pererês

13h30 – Serra Acima Trio

15h30 – Priscila Nogueira e Caio Santos

17h – Bfacee



Domingo, dia 5 – Parque Náutico (Boqueirão)

11h30 – Tupi Pererê – o Baile Borogodó

13h30 – Oswaldo Rios e Amigos

15h30 – Chorólicos Anônimos

17h – Amanda Cortes

MEMORIAL INSTRUMENTAL

Memorial de Curitiba – (Rua Claudino Soares dos Santos, 79)

Gratuito

Sábado, dia 4

11h – Banda Lyra convida Raphael Sampaio Trompete e Jorginho Neto Trombone

13h – André Ribas Quinteto

15h – Mário Conde Quarteto – lançamento Songbook Raul de Souza

17h – Janine Mathias e Grupo

20h – Central Sistema de Som

22h – Chicco Marola & Urucum

Domingo, dia 5

11h – Grupo Baticum – Música corporal

12h30 – Tangará Trio Convida Celso Joabe e Menandro Souza

15h – Hélio Brandão Quarteto

17h – Bananeira Brass

FESTIVAL DE HIP HOP

Teatro da Vila – Vila Nossa Senhora da Luz

Rua Davi Xavier da Silva, 452 – CIC

Gratuito

9h30 – Abertura com David Black, Palladino e Kleber Gregório

10h – Slam das Gurias

10h45 – Discotecagem – 1ª parte

11h30 – Apresentação de B.Boys e B.Girls Freestyles – 1ª parte

14h – Apresentação de danças urbanas

14h30 – Slam das Gurias

15h15 – Discotecagem – 2ª parte

16h – Apresentação de B.Boys e B.Girls Freestyles – 1ª parte

17 – Apresentação david Black e Palladino

A 40ª Oficina de Música de Curitiba é uma realização do Instituto Curitiba de Arte e Cultura, Fundação Cultural de Curitiba, Prefeitura de Curitiba, Ministério da Cultura, Governo Federal, com apoio master da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, e patrocínio da Volvo do Brasil Veículos e Copel Distribuição. Também apoiam o evento: Camões – Centro Cultural Português, Embaixada de Portugal no Brasil, Teatro Colón, Centro Cultural Teatro Guaíra, Escola de Música e Belas Artes do Paraná – Campus Curitiba I da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), Universidade Federal do Paraná – Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proec), Sistema Fiep/Sesi Cultura, Família Farinha, Hard Rock Cafe Curitiba, LAMUSA – Laboratório de Música Antiga, Rádio Educativa 91.7 FM, TV Paraná Turismo, Teatro Regina Casillo e Bicicletaria Cultural.

Projeto realizado com o apoio do Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura (Profice) – Secretaria de Estado da Cultura – Governo do Estado do Paraná.