Principais atrações da 40ª Oficina de Música de Curitiba para a próxima semana. Vanessa Moreno, Edu Lobo e Ayrton Montarroyos. Foto: Paluo Rapoport

A 40ª Oficina de Música de Curitiba continua em ritmo intenso na próxima semana, com muitas atrações e ainda muitas surpresas. A programação tem shows de Ilessi, Gilsons, Edu Lobo e Maria Cristina, noites especiais de professores de música antiga e de MPB, formações inéditas de alunos dos diversos cursos de instrumento que se encontram no palco e apresentam espetáculos exclusivos.

Um dos grandes shows desta segunda-feira (30) é o do Vocal Brasileirão com a cantora convidada Ilessi, no Teatro Guaira. O vocal curitibano, mantido pela Fundação Cultural de Curitiba, convidou a cantora e compositora carioca para um espetáculo que aborda a musicalidade afro-brasileira. O repertório inclui canções de Sérgio Santos, Baden Powell, Dorival Caymmi, Moacir Santos, além de composições da própria Ilessi.

Música Antiga

Outro destaque desta segunda é o concerto de professores de música antiga, um dos mais aguardados por reunir expoentes da música barroca, instrumentistas aclamados mundialmente, a começar por Rodolfo Richter, coordenador da área de música antiga da oficina. Curitibano que foi aluno da Oficina de Música, atualmente é spalla da Academy of Ancient Music (Inglaterra) e professor de violino barroco no Royal College of Music, em Londres.

Assim como Richter, todos os professores do núcleo de música antiga são renomados musicistas internacionais: Sirkka-Liisa Kaakinen Pilch (Finlândia), Benoit Laurent (Bélgica), Livia Lanfranchi (Itália), Alessandro Santoro (Brasil), James Johnstone (Inglaterra), Olaf Reimers (Alemanha), William Carter (Estados Unidos), Robin Blaze (Inglaterra) e Raquel Andueza (Espanha). No repertório do concerto, na Capela Santa Maria, estão composições de Johann Sebastian Bach.

Professores sobre nos palcos

Durante a semana haverá também apresentações dos professores de metais e madeiras (terça-feira, às 19h, na Capela Santa Maria) e dos professores de música popular brasileira (quarta-feira, no Teatro da Reitoria). Ainda no campo erudito, vale destacar o concerto do pianista português Pedro Burmester com a Orquestra de Câmara de Curitiba, no Teatro Guaíra.

Novas gerações no Guairão

Outra ótima pedida para a semana é o show Edu Lobo convida Vanessa Moreno e Ayrton Montarroyos. É um encontro de um dos maiores compositores brasileiros com a nova geração de grandes intérpretes. Tendo a obra do cantor e compositor como fio condutor, neste show os artistas se revezam e se unem em canções que pertencem à memória afetiva, musical e cultural brasileira.

O trio Gilsons é um dos sucessos da programação da semana. Os ingressos para o show estão esgotados, mas vale o registro da presença dos músicos Francisco, João e José Gil, respectivamente netos e filho de Gilberto Gil. O trio mescla influências de pop rock, samba, reggae, rap, funk, ritmos baianos com algo eletrônico.

A Banda Sinfônica, a Orquestra de MPB, Orquestra e Grande Coro da Oficina são as atrações reservadas para os últimos dias, com repertórios especialmente trabalhados nesta 40ª edição. A Banda Sinfônica fará homenagem aos 90 anos do compositor de trilhas para cinema John William, apresentando temas de Stars Wars, Superman, Harry Poter, Jurassic Park, entre outros. Já a orquestra e o coro sinfônico de alunos farão juntos homenagem aos 100 anos de Maria Callas, e a classe de ópera studio apresenta no Guairinha a ópera As Bodas de Fígaro, de Wolfgang Amadeus Mozart.

Atrações desta segunda-feira (30/1) na 40ª Oficina de Música de Curitiba

18h, Capela dos Fundadores (Memorial de Curitiba) – Música Eslava com Vittorio Scarpi e Anna Serova. Gratuito

19h, Capela Santa Maria – Concerto dos Professores de Música Antiga. Ingressos R$ 35 e R$ 17,50 (à venda no site minhaentrada.com)

19h, Teatro Cleon Jacques (Memorial Paranista) – Paulo Braga Trio. Gratuito

20h, Teatro Guaíra – Vocal Brasileirão e Ilessi (Ingressos R$ 30 e R$ 15 (à venda no site ticketfacil.com)

Confira a programação completa no Guia Curitiba

Realização

A 40ª Oficina de Música de Curitiba é uma realização do Instituto Curitiba de Arte e Cultura, Fundação Cultural de Curitiba, Prefeitura de Curitiba, Ministério da Cultura, Governo Federal, com apoio master da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, e patrocínio da Volvo do Brasil Veículos e Copel Distribuição. Também apoiam o evento: Camões – Centro Cultural Português, Embaixada de Portugal no Brasil, Teatro Colón, Centro Cultural Teatro Guaíra, Escola de Música e Belas Artes do Paraná – Campus Curitiba I da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), Universidade Federal do Paraná – Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proec), Sistema Fiep/Sesi Cultura, Família Farinha, Hard Rock Cafe Curitiba, LAMUSA – Laboratório de Música Antiga, Rádio Educativa 91.7 FM, TV Paraná Turismo, Teatro Regina Casillo e Bicicletaria Cultural.

Projeto realizado com o apoio do Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura (Profice) – Secretaria de Estado da Cultura – Governo do Estado do Paraná.