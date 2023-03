Imagem que consta na publicação do Panorama Setorial da Cultura Brasileira. (Foto: Renato Stockler)

As oficinas do Panorama Setorial da Cultura Brasileira serão ofertadas nos dias 31 de março e 1 de abril, no Sesc da Esquina, em Curitiba. A entrada é gratuita. O interessado pode participar em quantas atividades quiser, de uma até quatro. A iniciativa tem como têm como objetivo principal disponibilizar informações de qualidade, pioneiras e inovadoras para o setor cultural.

As oficinas apresentam os principais dados das coletas nacionais e discussões a partir de atualização após a crise mundial de COVID-19, focando nos pontos de atenção necessário para qualquer desenvolvimento de cultura, seja nas produções artísticas ou mesmo na dimensão de políticas culturais. O público alvo são produtores, artistas, pesquisadores, jornalistas, investidores e toda cadeia produtiva da Cultura.

O projeto Panorama Setorial da Cultura Brasileira também espera facilitar o planejamento de atividades dos atores dessa cadeia produtiva, ou seja, os agentes (artistas, produtores e fornecedores), viabilizadores (iniciativa privada e governo), difusores (pontos de distribuição de produtos culturais e divulgadores) e o público consumidor.

Para isso, foi elaborado um projeto de pesquisa de mercado, com recorte na economia da cultura. Sua primeira edição, lançada em 2012, ouviu tanto produtores como investidores da cultura, da iniciativa privada e governo. A segunda edição, lançada em 2014, investigou o público brasileiro e suas motivações para consumir cultura. E, finalmente, a pesquisa realizada no biênio 2017-2018 desvendando aspectos dos difusores culturais, ou seja, aqueles que distribuem e divulgam a cultura nos ambientes físicos e digitais.

O projeto levanta, cruza e analisa dados, aponta caminhos possíveis , interliga informações, une pontas fundamentais para a compreensão da produção cultural no Brasil e instrumentalização de seus agentes

Oficinas

Oficina 1 – A cadeia produtiva da cultura e os resultados do estudo PSCB, com Gisele Jordão. Apresenta os principais dados da coleta nacional para o planejamento de ações culturais, seja no âmbito de produção artística, seja na dimensão de políticas culturais. Procura sensibilizar para a importância do planejamento estratégico no desenho de ações culturais, atualizado após a crise mundial de COVID-19. Público alvo: artistas, produtores, distribuidores, divulgadores, agentes viabilizadores, estudantes universitários de produção cultural, artes, comunicação, administração, fornecedores, imprensa, difusores digitais de cultura e interessados em geral.

Oficina 2 – Oficina de Produção, com Cao Quintas. Procura favorecer o entendimento do planejamento e desenvolvimento de projetos culturais. Modelar projetos culturais e a adequação do produto cultural a editais públicos e privados. Público alvo: produtores de atividades culturais, gestores de bens e atividades culturais, estudantes universitários de produção cultural, artes, comunicação, administração e demais ciências humanas, artistas, fornecedores e interessados no tema.

Oficina 3 – Distribuição e divulgação de atividades culturais, com Gisele Jordão. Planejar e executar a comunicação de projetos culturais. Entender como a difusão das artes constrói, junto com a produção e com o consumo, os sentidos da cultura. Dimensionar a importância dos processos de comunicação na construção da produção e consumo culturais. Conhecer os fluxos de influência nas artes e as redes de comunicação operantes com seus públicos. Público alvo: agentes atuantes na divulgação e distribuição de atividades culturais, imprensa, gestores de equipamentos culturais, gestores de redes digitais da cultura, difusores digitais de cultura, assessores de imprensa e interessados no tema.

Oficina 4 – Como pensam os viabilizadores da cultura, com Leonardo Birche. Conhecer as formas possíveis de viabilização de projetos culturais. Entender as práticas de investimento e atuação em cultura, os critérios que perpassam as decisões de investimento e patrocínio, além da avaliação dos resultados destes investimentos na percepção dos gestores e decisores de investimento em cultura. Público alvo: produtores, gestores e proponentes de projetos culturais, investidores da iniciativa privada e governo, gestores e decisores de investimentos em cultura.

Serviço – Oficinas do Panorama Setorial da Cultura Brasileira em Curitiba

Data: 31/03/2023 – das 13h às 17h (Oficina 1)

Data: 01/04/2023 – das 9h às 12h (Oficina 2); das 13h às 16h (Oficina 3); das 16h às 18h (Oficina 4)

Local: Sesc da Esquina – rua Visconde do Rio Branco, 969 – Mercês – Auditório (capacidade 100 pessoas)

Inscrições: http://panoramadacultura.com.br/oficinas

Portal do projeto – http://panoramadacultura.com.br/

Gratuito