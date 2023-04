Foto: Maita Franco/MON

O Museu Oscar Niemeyer (MON) promove em maio, mês da 21ª Semana Nacional de Museus, uma série de atividades gratuitas, sem inscrição prévia. A primeira será uma uma oficina artística de giz pastel oleoso, que acontece na quarta-feira (03). Esta primeira ação terá duas sessões, às 13h30 e 15h30, e faz parte do projeto “Laboratório de Experiências”. A textura e diversas possibilidades de criação com este material serão exploradas.

No dia 10 de maio, às 15h, é a vez de uma visita mediada pelo “Pátio das Esculturas”, mostra em caráter permanente do MON, onde estão expostas dezoito obras tridimensionais pertencentes ao acervo do Museu. A próxima oficina ocorrerá em 17 de maio, às 14h, e faz parte da programação especial destinada à Semana Nacional dos Museus. Nesta atividade, a área externa se tornará um grande ateliê a céu aberto, com inúmeras possibilidades de pintura.

