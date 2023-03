O Lollapalooza Brasil 2023 acontece neste fim de semana, entre os dias 24 (sexta), 25 (sábado) e 26 (domingo). É possível assistir à transmissão ao vivo dos shows nos canais Multishow, Bis e no serviço de streaming Globoplay. A Globo também exibirá os melhores momentos dos principais artistas em um programa compacto durante a madrugada. O destaque do primeiro dia é a cantora e compositora americana Billie Eilish, que faz sua primeira apresentação no Brasil. Billie, de 21 anos, é considerado um dos nomes mais importantes e premiados da música pop na atualidade, com sucessos como Ocean Eyes, Bad Guy e Lovely.