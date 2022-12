Divulgação

A Ópera de Arame é um dos mais conhecidos pontos turísticos da capital paranaense. O local, que conta com 30 anos de história, conquista curitibanos e turistas pela sua imensa estrutura metálica em meio à natureza, sendo referência arquitetônica mundo afora e palco dos principais eventos artísticos e culturais que passam pela cidade.

A elegância e imponência da Ópera se prepara para receber sua primeira festa de Réveillon desde a sua inauguração, a “Virada Paradisíaca”. O evento, que é promovido pelo Paradis Club, club conhecido nacionalmente por suas festas e serviço, em parceria com o produtor e DJ Gil Preto, idealizador da famosa festa Brasilidades, ocorre na noite de 31 de dezembro, a partir das 21h. Os ingressos estão à venda pelo site Shotgun com valores a partir de R$80 (meia-entrada), de acordo com o lote.

