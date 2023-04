Festival de Rock (Crédito: Reprodução/Instagram)

No dia 15 de abril, a partir das 20h, os fãs do bom e velho rock n’roll conhecerão um pouco mais da programação oficial do maior festival dedicado ao Dia Mundial do Rock no Paraná.

O Festival Crossroads – Dia Mundial do Rock promove a festa de lançamento oficial de sua nova edição, na Ópera de Arame. Durante a noite, inúmeras novidades sobre o evento, que é um dos mais aguardados pelos curitibanos, poderão ser conferidos, em primeira mão, pelo público presente.

Os ingressos estão à venda com valores a partir de R$30 (meia-entrada / Clientes Cross), pelo Cheers Ticket. Quem adquiriu os ingressos para o Festival Crossroads durante a pré-venda, pode solicitar, de forma gratuita, o seu acesso a festa de lançamento pelo e-mail producao@grupocrossroads.com.br até o dia 10 de abril.

Programação musical – A noite do dia 15 de abril promete dar um gostinho da energia roqueira que tomará conta de Curitiba em julho.

A partir das 21h, a banda Landfall sobe ao palco de um dos principais pontos turísticos da capital paranense, levando um repertório de sucessos autorais.

Às 23h30, é a vez do F4T com tributo especial ao Charlie Brown Jr., seguido pelo Afoostic, às 2h, encerrando o evento com chave de ouro com os grandes hits do Foo Fighters.

Expectativa para a edição 2023 – A edição do Festival Crossroads – Dia Mundial do Rock ocorre no dia 15 de julho, no maior palco aberto da América Latina, na Pedreira Paulo Leminski, e também na Ópera de Arame.

Serão 6 palcos que receberão mais de 40 atrações musicais, além de uma rua temática dentro da Pedreira, com a presença de feira de vinil, exposição de carros e motos, brechós, evento de flash tattoo, esporte e gastronomia.

Fique por dentro das novidades da edição 2023 por meio da rede social oficial do festival (Instagram|@festivalcrossroads).

O Festival – Crossroads Dia Mundial do Rock tem realização do Bar Crossroads e da Planeta Brasil.

Serviço:

Festa de lançamento do Festival Crossroads – Dia Mundial do Rock

Data: 15 de abril de 2023

Horário: a partir das 20h

Local: Ópera de Arame (R. João Gava – Abranches)

Ingressos: A partir de R$30 (meia-entrada) pelo Cheers Ticket

Classificação: 18 anos

Rede Social: Instagram|@festivalcrossroads

Realização: Bar Crossroads e Planeta Brasil