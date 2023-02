Foto: Cido Marques/ FCC

Os alunos das classes de ópera studio e canto lírico da 40ª Oficina de Música de Curitiba presentearam o público com uma bela apresentação da ópera “As Bodas de Fígaro”, de Wolfgang Amadeus Mozart, na tarde deste sábado (4/2), no Guairinha. Os oito dias de ensaios intensos resultaram numa surpreendente performance, considerando o pouco tempo que tiveram para preparar uma versão integral da peça, considerada a obra-prima de Mozart.

“Esses são os milagres da Oficina de Música”, resumiu o maestro Abel Rocha, diretor musical do espetáculo junto com Priscilla Bomfim. O diretor cênico William Pereira disse que a ópera foi um desafio para os jovens cantores.

Quando se inscreveram para os cursos, os alunos já receberam a tarefa de se prepararem para os possíveis papéis que iriam desempenhar em palco. Mas somente no primeiro dia da Oficina todos se reuniram de fato e começaram a ensaiar para o espetáculo.

“Foi um desafio muito grande. Os professores e o pessoal da Oficina forneceram toda uma estrutura para que a gente conseguisse fazer acontecer. Em tempo recorde conseguimos montar a ópera. Os professores deram um suporte muito importante. Pegaram na nossa mão quando a gente precisou, mas também puxaram a orelha quando era necessário. Foi um processo muito enriquecedor”, contou o jovem cantor lírico Daniel Luiz, de São Paulo, que interpretou o Conde de Almaviva.

Daniel Luiz também elogiou o festival curitibano. “A Oficina foi mágica. Foi a primeira vez que participei de um festival com essa estrutura, nesse tamanho, com tanta gente talentosa, com tantas variedades de concertos e programas. Estou muito impressionado e muito grato por ter tido a oportunidade de estar aqui”, afirmou.

Um dos diferenciais da ópera montada este ano foi a colaboração do premiado figurinista argentino Anibal Lápiz, do Teatro Colón, de Buenos Aires. Anibal concebeu os figurinos do espetáculo a partir do acervo existente no Teatro Guaíra. “O interessante é que estava tudo feito, pesquisamos e escolhemos as peças. Normalmente não trabalho assim. Começo do zero, desenhando os figurinos, buscando tecidos, falando com modistas. Aqui foi diferente, mas estou contentíssimo com o resultado”, garantiu Lápiz.

O pequeno auditório do Teatro Guaíra ficou lotado com o público curioso para conferir o espetáculo. As amigas Tamia Yumi Kuada, Poliana Nogueira, Silvia Kos e Milena do Prado resolveram matar a curiosidade de ver uma ópera ao vivo. “Sempre tive vontade de assistir e nunca tive oportunidade. Quando vi a divulgação, pensei: agora é a hora. Convidei minhas amigas e elas toparam”, conta a servidora pública Silvia Kos. Depois de aproximadamente duas horas e meia de encenação, Tamia comentou: “Foi maravilhoso. A gente nem viu o tempo passar.”

Para quem quiser assistir, a ópera As Bodas de Fígaro será encenada mais uma vez neste domingo (5/2), às 16h. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site ticketfacil.com.br.

A 40ª Oficina de Música de Curitiba é uma realização do Instituto Curitiba de Arte e Cultura, Fundação Cultural de Curitiba, Prefeitura de Curitiba, Ministério da Cultura, Governo Federal, com apoio master da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, e patrocínio da Volvo do Brasil Veículos e Copel Distribuição. Também apoiam o evento: Camões – Centro Cultural Português, Embaixada de Portugal no Brasil, Teatro Colón, Centro Cultural Teatro Guaíra, Escola de Música e Belas Artes do Paraná – Campus Curitiba I da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), Universidade Federal do Paraná – Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proec), Sistema Fiep/Sesi Cultura, Família Farinha, Hard Rock Cafe Curitiba, LAMUSA – Laboratório de Música Antiga, Rádio Educativa 91.7 FM, TV Paraná Turismo, Teatro Regina Casillo e Bicicletaria Cultural.

Projeto realizado com o apoio do Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura (Profice) – Secretaria de Estado da Cultura – Governo do Estado do Paraná.