Pedro Ribas/SMCS

Impossível pensar em Natal sem ativar a playlist mental com sons e músicas que tocam nessa época. E para quem curte cantatas, ópera, orquestra e coros natalinos, neste ano as atrações da programação do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022 está recheada de opções. Separamos um roteiro com 12 programas musicais natalinos que estão no calendário dessa temporada. Confira a seleção.

Auto de Natal no Passeio Público

A magia do Natal Condor ilumina novamente o Passeio Público com diversas atrações já conhecidas pelos curitibanos, como o Carrossel. E quem quiser esticar pode aproveitar as apresentações do espetáculo A Ilha da Ilusão Revive o Natal. Com muita música e sons, a encenação conta a história do nascimento de Jesus Cristo e, por consequência, a formação do presépio.

Serviço

Espetáculo na Ilha da Ilusão

De quinta a domingo, 19h30, até 18 de dezembro

Outras atrações do Natal Condor: de segunda à sexta-feira, das 14h às 21h, e aos sábados e domingos, das 10h às 21h, até 8 de janeiro

Passeio Público

Rua Presidente Carlos Cavalcanti, s/n – Centro

Concertos da Camerata de Curitiba

A Camerata Antiqua de Curitiba encerra a temporada 2022 com o tradicional concerto natalino, que neste ano tem regência do músico convidado Celso Antunes. Os espetáculos deste ano apresentam a grandiosa Magnificat, de Johann Sebastian Bach (1685-1750), destacada como uma das mais importantes obras do compositor alemão. Mas não para por aí, a orquestra da Prefeitura de Curitiba faz outros dois concertos gratuitos em igrejas.

Serviço

Magnificat de Bach

Regência: Celso Antunes (Brasil/Alemanha)

De 9 a 11 de dezembro, às 18h30

Capela Santa Maria Espaço Cultural – Rua Conselheiro Laurindo, 273

Ingressos pelo site Minha Entrada

Concerto nas igrejas

Dia16/12, 19h30

Grátis

Santuário Nossa Senhora de Guadalupe

Praça Senador Correia, 128 – Centro

Dia 17/12, 20h

Grátis

Paróquia Bom Pastor

Rua Victório Viezzer, 810

O Grande Circo Místico nas Ruínas de São Francisco

Nas Ruínas de São Francisco, O Grande Circo Místico traz para o palco do anfiteatro a história de uma dinastia circense, história contada através de algumas das mais famosas composições da MPB. A obra é inspirada em um poema de Jorge de Lima e foi composta por Chico Buarque e Edu Lobo especialmente para o Balé Teatro Guaíra, em 1982.

Serviço

Dias 6, 7 e 8 de dezembro, às 19h30

Rua São Francisco – Centro Histórico

Cantata na janelas da Defensoria Pública

Nas janelas e sacadas do prédio histórico da Defensoria Pública, no Centro, acontecem cantatas natalinas com personagens caracterizados. O imóvel de 1898 fica atrás da Catedral de Curitiba .

Serviço

Dias 8 e 15/12, às 18h

Rua José Bonifácio, 66

Natal no Palácio Avenida

Seguindo tradições, o Palácio Avenida volta a se iluminar com a magia do Natal. E neste ano o Natal no Palácio Avenida voltará a ser apresentado presencialmente, patrocinado pelo Bradesco. Com o tema de As Cartas do Papai Noel – As inesquecíveis Mensagens de Natal, o espetáculo conta com a apresentação de um coral composto por 100 crianças e adolescentes.

Serviço

Dias 9, 10 e 11 de dezembro, às 20h

Av. Luiz Xavier, 11 – Centro

Espetáculo no Bosque Zaninelli

O Bosque Zaninelli é o cenário perfeito para uma integração do sentido natalino com o meio ambiente. A encenação Elegia aos anjos e pastores – Um encontro com a natureza faz uma conexão do nascimento de Jesus Cristo com a flora e a fauna. Os anjos vindos dos céus e das águas anunciam aos pastores a chegada de Cristo. Canções de Natal escritas especialmente para a peça e narrações alusivas ao grande acontecimento fazem parte da apresentação.

Serviço

De 11 a 15 de dezembro, às 19h30

Escola Municipal de Sustentabilidade – Bosque Zaninelli (R. Victor Benato, 210 – Pilarzinho)

Rock’n XMAS do Hard Rock Café Curitiba

Decorado com fitas luminosas e grandes laços, neste ano além de poder aproveitar as refeições e o ambiente divertido do restaurante, serão realizados shows gratuitos na sacada do Hard Rock Café. As apresentações contam com a participação de mais de 60 artistas reunindo coro de vozes, bailarinos e músicos, com direito a papai e mamãe Noel na bateria e na guitarra.

Serviço

De 12 a 20/12 (menos dia 14)

Apresentações: duas sessões diárias, começando às 19h30 e às 21h

Rua Buenos Aires, 50 – Batel

Espetáculo Família Madalosso

Neste ano a fachada do restaurante Madalosso será transformada em um grande palco iluminado para o natal. O restaurante será decorado com neve artificial, ambientes instagramáveis e cenário com luzes. Além disso, ainda será apresentada uma cenografia do Pequeno Príncipe. As exibições terão aproximadamente 25 minutos de duração. A cenografia vai acontecer no estacionamento frontal do Restaurante, com livre acesso para espectadores, que podem comparecer ao evento de carro, e estacioná-lo no pátio dos fundos, ou a pé.

Serviço

Dias 11, 14, 18 e 19 de dezembro

Todas as datas contarão com apresentações às 19h30, 20h20 e 21h

Grátis

Av. Manoel Ribas, 5.875 – Santa Felicidade

Cantata de Natal do Bairro Novo

A tradicional Cantata de Natal do Bairro Novo é formada por um coro de mil crianças, que todos os anos encanta curitibanos e turistas. O espetáculo ao ar livre terá um repertório que inclui 12 músicas como Bandeira do Divino, Noite Feliz, Bate o Sino e Uma Estrela Renasce.

Serviço

Dia 16/12, às 20h

Rua da Cidadania do Bairro Novo – Rua Tijucas do Sul, 1.700, Sítio Cercado

Ópera Celebre a Vida

As diferentes etnias presentes na história de Curitiba serão celebradas neste espetáculo cênico musical. A montagem contará com composições especialmente criadas para a ocasião e será encenada por um elenco de 40 artistas. O figurino étnico, jogos de luzes e fogos de artifício silenciosos prometem ser um espetáculo à parte no Jardim das Esculturas, na parte externa do Jardim das Esculturas de João Turin, no Memorial Paranista.

Serviço

De 15 a 18/12, 19h30

Memorial Paranista – R. Mateus Leme, 4700 – São Lourenço

Ópera no Palácio Garibaldi

Nas janelas e sacadas do imponente Palácio Garibaldi, edificação de 1904 e marco da imigração italiana em Curitiba, o público poderá assistir a árias de óperas famosas. Nas vozes de cantores líricos, como Maria Callas e Pavarotti, serão apresentadas óperas como Mio Babbino Caro (Puccini), La Traviata (Giuseppe Verdi), La Donna è Mobile (Giuseppe Verdi) e Adeste Fidélis (John Francis Wade), entre outras.

Serviço

Dias 19, 20 e 21/12, às 19h30

Praça Garibaldi, 12 – São Francisco