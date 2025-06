Orquestra de Câmara de Curitiba abre 63ª edição do Festival Folclórico e de Etnias do Paraná. 21/06/2025 Foto: Brunno Covello

A abertura do 63ª edição do Festival Folclórico e de Etnias do Paraná será nesta segunda, 30 de junho, com a apresentação da Orquestra de Câmara de Curitiba, integrante da Camerata Antiqua de Curitiba. Será às 20 horas no grande auditório do Teatro Guaíra. A programação do festival continua até dia 10 de julho, com mais de 16 apresentações inéditas.

Repertório escolhido representa as etnias que formam a identidade do Paraná

Sob a direção musical de Winston Ramalho, a Orquestra irá apresentar um repertório pensado para a ocasião, com músicas representativas do Brasil, Israel, Japão, da Espanha, Itália, Ucrânia, Polônia, Grécia e Alemanha. Os ingressosestão disponíveis em festivalfolclorico.com.br .

A 63ª edição do Festival tem o tema Viva o Folclore e conta com apoio da Prefeitura de Curitiba e da Fundação Cultural de Curitiba, por meio do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura.

12 países

Realizado pela Associação Interétnica do Paraná (Aintepar), o Festival Folclórico e de Etnias do Paraná é um dos mais tradicionais do Brasil e faz parte do calendário oficial do Estado. Até 10 de julho, o público poderá conferir apresentações de danças e cantos típicos de 12 países e comunidades, com a participação de mais de duas mil pessoas, entre bailarinos, músicos, coreógrafos e folcloristas.

“O Festival é um espaço de encontro e celebração das diversas culturas que formam a identidade do Paraná. A abertura com a Orquestra de Câmara de Curitiba traz ainda mais beleza e simbolismo a este momento”, afirma Blanca Hernando Barco, presidente da Aintepar.

Serviço

63ª edição do Festival Folclórico e de Etnias do Paraná

Data: de 30 de junho a 10 de julho de 2025

Local: Teatro Guaíra – Auditório Bento Munhoz da Rocha (Guairão)

Ingressos: R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia-entrada) – à venda na bilheteria do teatro ou no site: ingressonacional.com.br

Mais informações: festivalfolclorico.com.br

PROGRAMAÇÃO

Tempo de duração do espetáculo: aproximadamente 2h

30 de junho – 20h – Grupo Folclórico Polonês Junak Sociedade União Juventude

1º de julho – 20h – Grupo Folclórico Holandês de Castrolanda; Grupo Siciliano Isola Del Sole e Grupo Folclórico Raízes de Bolívia

2 de julho – 20h – Grupo Folclórico Italiano Anima Dantis e CTB Querência Santa Mônica – Folclore Brasileiro

3 de julho – 20h – Grupo Folclórico Germânico Original Einigkeit Tanzgruppe da Sociedade Thalia e Folclore Grego Neoléa do Paraná

4 de julho – 20h – Grupo Folclórico Piccola Itália e Grupo Folclórico Germânico Alte Heimat

5 de julho – 20h – Grupo Folclórico do Centro Espanhol do Paraná

6 de julho – 19h30 – Associação Cultural e Beneficente Nipo-Brasileira de Curitiba Nikkei-Curitiba

7 de julho – 20h – Wisła – Grupo Folclórico Polonês do Paraná

8 de julho – 20h – Grupo Folclórico Ítalo-Brasileiro Santa Felicidade

9 de julho – 20h – Grupo Folclórico Ucraniano Poltava

10 de julho – 20h – Folclore Ucraniano Barvinok

A 63ª edição do Festival Folclórico de Etnias do Paraná é realizada com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura da Fundação Cultural de Curitiba e Prefeitura Municipal de Curitiba. A produção é da Unicultura e da Trento Comunicação com apoio da Fecomércio PR, SESC PR, Teatro Guaíra, Viaje Paraná e Bodebrown e patrocínio da Unimed Curitiba, Instituto Unimed e Laboratório Unimed.