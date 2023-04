Maringas Maciel

Neste domingo (16/04), o público que comparecer ao Teatro Guaíra terá à disposição duas atrações: apreciar o concerto da Orquestra Sinfônica do Paraná e também aprender mais sobre os instrumentos que compõem uma sinfonia por meio da Orquestra Didática, que estará aberta ao público das 9h às 13h.

Trata-se de uma instalação montada na sala ao lado da bilheteria principal, que une telas de TV’s e caixas acústicas de alta fidelidade que apresentam conteúdos didáticos sobre cada instrumento e o som que ele produz. Assim é possível perceber cada sonoridade da “Sinfonia nº 3 – Eroica”, de Beethoven.

O público poderá visitar a Orquestra Didática entre as 9h e as 13h, antes ou depois do concerto no palco do Guairão. Durante a semana, a visitação pode ser feita de terça a quinta-feira das 10h às 17h, até o dia 06 de junho, sempre com entrada gratuita.

O projeto é uma realização da Mediacaos, com patrocínio da Positivo Tecnologia e Colégio Positivo, por meio da Lei Rouanet, e apoio do Teatro Guaíra, Radiocaos e Instituto de Apoio à Orquestra Sinfônica do Paraná (IAOSP).

Serviço:

Orquestra Didática

Domingo (16/04), das 9h às 13h.

Em outras datas: de terça a quinta-feira, das 10h às 17h

Período de visitação: de 07/03 a 06/06

Local: Teatro Guaíra, na sala ao lado da bilheteria principal

Endereço: Rua XV de Novembro, 971 – Centro (Curitiba – PR)

Entrada gratuita

Redes sociais:

facebook.com/orquestradidaticacuritiba

@orquestradidaticacuritiba