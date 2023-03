(Carol Bassani)

A música autoral curitibana toma conta do Teatro Universitário de Curitiba (TUC), palco da Fundação Cultural de Curitiba dentro da Galeria Júlio Moreira, no Largo da Ordem. A partir desta terça-feira (28/3), começa a série de shows do projeto TUC Musical, com dez apresentações, uma vez por mês, até dezembro, sempre às 19h30 e com entrada gratuita.

Quem abre o circuito do TUC Musical é a banda Orquestra Friorenta. Formada seis músicos, o grupo ficou popular pela irreverência nos palcos e uma musicalidade que resulta em misturas de carimbós, cumbias, lambadas e chamamés cantadas por vozes femininas acompanhadas de instrumentistas como Amanda Pacífico, Dú Gomide e Denis Mariano.

Com uma programação totalmente gratuita e diversa, o projeto tem como foco a criação de um espaço de disseminação da música para o público universitário e para quem circular pelo Centro da cidade. O TUC Musical é financiado pela Lei Municipal de Incentivo à Curitiba de Curitiba.

Para o curador do projeto, Bernardo Bravo, o importante é valorizar a cultura paranaense e a boa música feita em Curitiba. “Esse ano, a gente quis trazer músicos que estão vivendo a capital paranaense de alguma forma”, conta Bernardo.

Também se apresentarão ao longo do ano os músicos Noe Carvalho, Roseane Santos, Darlene Lepethit, François Muleka, Itaércio Rocha, Day Paixão, Kdu dos Anjos, Leo Fé e Batucada Reza e Cacau de Sá.



Serviço: TUC Musical

Data: de 28 de março a 12 de dezembro

Local: TUC – Teatro Universitário de Curitiba (Galeria Júlio Moreira, Tv. Nestor de Castro, s/nº – Centro)

Horário: das 19h30 às 20h30

Entrada grátis: ingressos por ordem de chegada (abertura 30 minutos antes)

Programação

28/3 – Orquestra Friorenta

11/4 – Noe Carvalho

9/5 – Roseane Santos

13/6 – Darlene Lepethit

11/7 – François Muleka

8/8 – Itaércio Rocha

12/9 – Day Paixão

10/10 – Kdu dos Anjos

14/11- Leo Fé e Batucada Reza cantam O Samba do Compositor Paranaense

12/12 – Cacau de Sá