Orquestra de Câmara de Curitiba homenageia compositores modernistas brasileiros. Foto: Daniel Castellano/SMCS

A Orquestra de Câmara de Curitiba apresenta nesta semana concerto em homenagem a três importantes compositores da música brasileira erudita: César Guerra-Peixe, Mozart Camargo Guarnieri e Edino Krieger. As apresentações acontecem na Capela Santa Maria Espaço Cultural nesta sexta-feira (28), às 20h, e no sábado (29), às 18h30.

Os ingressos são vendidos pela plataforma Minha Entrada. A regência será do maestro Márcio Steuernagel. O concerto conta com solos de cravo de Alessandro Santoro.

Intitulado Memória, Vidas e Música Brasileira, o concerto celebra o centenário de nascimento de Camargo Guarnieri e lembra os 30 anos da morte de Guerra-Peixe e Guarnieri. Também homenageia Edino Krieger, que morreu no final do ano passado, aos 94 anos. O programa baseia-se em composições produzidas pelos músicos no período da Semana de Arte Moderna de 1922.

Apesar das semelhâncias entre as obras dos três compositores, é possível identificar diferenças e contrapontos, como nas peças raramente executadas de Guerra-Peixe, Divertimento e Quatro Maracatus de Capiba. De acordo com o maestro Márcio Steuernagel, o público conseguirá perceber por meio das obras a estética do Movimento Modernista.

Composições de Camargo Guarnieri são o fio condutor do repertório, atravessando o concerto com quatro de seus Ponteios e concluindo com seu Concerto para Cordas e Percussão. Guarnieri, apadrinhado direto do escritor Mário de Andrade, ancora o concerto no modernismo nacionalista do século 20, que para muitos se encerra com a partida de Edino Krieger.

“Com essa homenagem a esses grandes compositores, a Orquestra de Câmara de Curitiba busca celebrar a música brasileira de concerto e a memória desses artistas que tanto contribuíram para a cultura musical do país”, diz o regente Steuernagel.

Serviço: Orquestra de Câmara de Curitiba

Memória, vidas e música brasileira

Regência – Márcio Steuernagel

Cravo solo – Alessandro Santoro

Datas: sexta-feira (28/4), às 20h; sábado (29/4), às 18h30

Local: Capela Santa Maria Espaço Cultural (Rua Conselheiro Laurindo, 273 – Centro)

Ingressos pelo site Minha Entrada: https://bit.ly/ingressoscapelastamaria