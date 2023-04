Orquestra Paranaense de Tango apresenta Do Clássico ao Contemporâneo

(Rodolfo Ribeiro)

Após o sucesso do concerto de estreia, a Orquestra Paranaense de Tango retorna aos palcos para conduzir o público curitibano a uma nova jornada pelo ritmo e dança argentinos. Do Clássico ao Contemporâneo é o tema deste novo projeto, que, com 12 novas músicas, deve abranger desde os mais populares tangos, valsas e milongas até obras atuais para a plateia descobrir e se apaixonar.

O concerto será dedicado às comemorações do dia 25 de maio, Dia da Pátria Argentina, o qual recebe o apoio do Consulado da República Argentina em Curitiba e da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços Argento Brasileira do Estado do Paraná.

Com direção musical de Rafael Rodrigues e produção de Josnel Garcia de Carvalho, as apresentações acontecem nos dias 5 e 6 de maio, no Auditório Regina Casillo/Solar do Rosário, logo em frente à Praça Eufrásio Correa. O estacionamento é de graça no espaço. Ingressos a R$80 mais taxas da plataforma do Disk Ingressos.

A OPRTango tem também a política de ingresso acessível: com a doação de 1kg de alimento não perecível a entrada fica R$55. A instituição beneficiada será o Hospital Pequeno Príncipe, que atende atualmente 60% dos pacientes via SUS.

Dança

Ao som da Orquestra formada por oito experientes músicos amantes do tango estarão no palco a dupla de dançarinos Nina Rodrigues e Julian Cazuni, ambos premiados nacionalmente em diversos festivais de Curitiba e São Paulo.

As coreografias foram elaboradas por Rafael Bittencourt e mostram a essência do tango e suas modalidades. Serão apresentadas: Danzarin, de Julián Plaza, Desde el Alma, de Rosita Melo e mais uma surpresa.

“O tango tem múltiplas facetas e queremos mostrar para o público essas diferenças”, comenta Nina. “Enquanto uma das coreografias é mais densa e profunda com características de tango show, a outra é o tango do jeito como ele começou e se manifesta até hoje, uma dança social e de salão”.

Repertório

O repertório mescla composições de diversas épocas e promete fazer uma reverência aos grandes nomes do Tango, como Julián Plaza, Aníbal Troilo, Rosita Melo e Astor Piazzolla, um dos maiores compositores de todos os tempos, mas também atuais como Julián Peralta e Horacio Salgan.

Doze novas músicas foram preparadas para esses concertos. “Pensamos nelas em uma sequência cronológica, os tangos desde sua origem, auge e contemporâneo. Elas entram no repertório da orquestra para que possamos passar, mesmo que brevemente, por todas as fases do tango”, comentou o coordenador e diretor musical, Rafael Rodrigues.

Daí o nome da apresentação. “Para esse próximo concerto esperamos que o público tenha uma noção de todos esses períodos e para onde o tango está caminhando. Além de esperarmos mais uma vez a casa cheia!”, finalizou.

Instrumento típico das primeiras gerações do tango, faz parte da formação da Orquestra o bandoneón, tocado pelo músico argentino residente no Brasil há 25 anos, Martin Mirol. Durante o espetáculo, o músico que também é especialista no estilo cultural comenta curiosidades, o significado das músicas e um pouco sobre a história do ritmo argentino.

A Orquestra também é formada ainda por outros músicos com carreiras consolidadas na cidade, como Dan Tolomony e Vitor Andrade (violinos), Jader Cruz (viola), Marcus Ribeiro (violoncelo), Rafael Rodrigues (contrabaixo), Davi Sartori (piano) e Victor Gabriel (clarinete).

Campanha de arrecadação de alimentos

Além da política de ingressos acessíveis, a Orquestra Paranaense de Tango também está recebendo doações de alimentos não perecíveis da comunidade. São dois pontos de coleta: o próprio Solar do Rosário (mesmo local dos concertos) e a academia de ginástica, Be Bold Hardtraining. A ação beneficia os trabalhos de assistência do Hospital Pequeno Príncipe.

Serviço

Orquestra Paranaense de Tango apresenta Do Clássico ao Contemporâneo

Data: Sex, 5/5, às 20h e sáb, 6/5, às 19h

Ingressos pela plataforma Disk Ingressos, no link: bit.ly/3KzCQwE

Saiba mais sobre o grupo no INSTAGRAM @oprtango