Maestro João Maurício Galindo. (Dany Gurgel)

A Orquestra Sinfônica do Paraná apresenta neste domingo, 16, um concerto com repertório de sete compositores diferentes no Centro Cultural Teatro Guaíra (CCTG). O programa propõe uma volta ao mundo com compositores de diversos países, representando desde a música clássica até à contemporânea brasileira. A condução fica por conta do maestro convidado João Maurício Galindo, que irá interagir com o público, comentando e explicando as obras. O espetáculo acontece no auditório Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão), às 10h30.

Entre os compositores estão os estrangeiros: finlandês Jean Sibelius; os franceses Georges Bizet, Emmanuel Chabrier e Charles Camille Saint-Saëns; e o mexicano Arturo Márquez. Os brasileiros estão representados por José Domingos de Morais e Severino Dias de Oliveira, muito mais conhecidos como Dominguinhos e Sivuca, respectivamente. “Esse concerto promete ser uma viagem, destacando o trabalho de compositores de vários países”, diz Cleverson Cavalheiro, diretor-presidente do CCTG.

Interação

Galindo fará comentários entre as obras, tornando o espetáculo uma oportunidade de aprendizado, confirmando que a música no teatro é para todos. “Uma tem melodia mais bonita, outra mais vibrante, outra mais solene. Eu vou procurar mostrar isso para eles, que a música também pode contar histórias. Tem uma que se chama Dança Macabra, de Saint-Säens, que apesar do nome, não é assustadora, mas divertida.”, pontua o maestro convidado.

Diretor musical e regente titular da Orquestra Sinfônica do Paraná, Roberto Tibiriçá, explica que o maestro convidado tem experiência em interação com o público, o que facilitará a experiência musical dos espectadores, principalmente aqueles iniciantes em desbravar o universo erudito. “João Maurício Galindo tem um programa sensacional na rádio cultura FM de São Paulo chamado Pergunte ao Maestro, onde ele responde as perguntas básicas da população sobre a participação do maestro frente a uma orquestra, sobre as músicas que serão executadas. A interação dele com a plateia é muito interessante”, enfatiza.



SERVIÇO

Encontro com o maestro

Orquestra Sinfônica do Paraná

O quê: concerto

Classificação: sete anos

Ingressos: R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia-entrada)

Quando: 16 de abril às 10h30

Onde: auditório Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão), em Curitiba