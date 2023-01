Lady Gaga e Rihanna foram indicadas ao Oscar na terça-feira, 24, na categoria de melhor canção original, que deixou Taylor Swift de fora. Gaga foi indicada por Hold My Hand, de Top Gun: Maverick, enquanto Rihanna ganhou sua primeira indicação por Lift Me Up, de Pantera Negra: Wakanda para Sempre. As estrelas da música competirão no Oscar de 2023 em 12 de março.

Carolina, de Taylor Swift, do filme Um Lugar Bem Longe Daqui, não conseguiu uma indicação na categoria. A canção era considerada uma aspirante ao Oscar depois de receber indicações para outros prêmios, incluindo o Globo de Ouro.

Gaga coescreveu a música de Top Gun com BloodPop, o talentoso produtor e compositor que criou canções para vários grandes nomes, incluindo Madonna, Britney Spears e Justin Bieber. É a quarta indicação de Gaga, que ganhou um Oscar em 2019 por Shallow, com Bradley Cooper, em Nasce uma Estrela.

Rihanna fez seu tão esperado retorno à música em grande estilo com a balada Lift Me Up, escrita em homenagem ao falecido astro de Pantera Negra Chadwick Boseman, que morreu de câncer em 2020. Ela criou a música com Tems, além do diretor do filme, Ryan Coogler, e do compositor Ludwig Göransson, que levou para casa um Oscar há quatro anos por seu trabalho no primeiro filme de Pantera Negra.

“Essa música tocou muitas pessoas”, disse Göransson. “Essa é uma das coisas lindas que você pode fazer quando escreve uma canção. Há momentos em que a música tem vida fora do filme. Ela vive. É lindo ver como se conecta com as pessoas.”

Diane Warren recebeu sua 14ª indicação ao Oscar por meio de sua música Applause, de Tell It Like a Woman. A prolífica compositora foi reconhecida com um Oscar honorário no Governors Awards no ano passado.

“É incrível ser apreciada pelos meus colegas novamente”, disse Warren, que ficou acordada a noite toda em uma pizzaria com amigos enquanto esperava pelo anúncio das indicações, assim como fez no ano passado – em Los Angeles (EUA), a divulgação dos finalistas acontece às 5h30 da manhã. “Eu nunca tomo as indicações como garantidas.”

Outros indicados a melhor canção original são Naatu Naatu, de M.M. Keeravaani para o filme indiano RRR, que foi escrita por Chandrabose, e This is a Life, de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. A última faixa foi criada por Mitski, David Byrne e Ryan Lott que, junto com sua banda, Son Lux também foi indicado para melhor trilha sonora original.

“Sinto que estou no topo do mundo. Essa é a melhor sensação”, disse Keeravaani, que acrescentou não ter ficado surpreso com a indicação porque está “muito confiante em seu trabalho”.

Keeravaani disse que espera que sua indicação do Oscar possa destacar outros artistas da Índia. “É importante para que cada vez mais música e artistas talentosos do meu país tenham a chance de obter esse tipo de reconhecimento, para que o mundo abrace a música indiana mais do que nunca”, disse.