O ator Osmar Prado revelou ter tido um problema pessoal com uma atriz com quem trabalhou. A declaração foi dada durante participação no programa Encontro.

O ator, que interpretou o Velho do Rio na novela Pantanal, na TV Globo, contou, sem citar nomes, que a atriz não o olhava nos olhos durante as gravações das cenas de uma novela. “Uma vez, eu contracenei com uma atriz que olhava na testa, nada contra. Mas eu entendo que, no ensaio, ela olhava na testa. Eu buscava o olho para poder contracenar”, contou o artista.

No entanto, ele também disse que a situação não foi um problema para ele, que afirmou ter se divertido. “Problema da pessoa. Alguma coisa na estética, ela olhava mais alto, quando ela passava, eu olhava para cima, nada contra, me diverti muito com isso.”