Divulgação/SMCS

Nestes próximos dois fins de semana a Oficina de Música de Curitiba sai dos teatros para levar shows com grandes artistas locais a parques e praças da cidade. A Unidade Móvel – Sesi, um palco itinerante, vai passar pelo Cajuru, Boqueirão, Bairro Novo e Santa Felicidade.

O Palco Itinerante da Oficina de Música circulará aos sábados e domingos (28 e 29 de janeiro e 4 e 5 de fevereiro), das 11h30 às 17h, cada dia num ponto, levando música para muitas pessoas.

“A tentativa que a gente quis fazer é que essa música alcançasse as diferentes comunidades e conversasse com elas. A ideia é que esse momento transporte cultura e ao mesmo tempo não fique distante da linguagem das comunidades”, diz o curador do Palco Itinerante, Glauco Sölter.

As atividades começam com atrações mais recreativas e didáticas dedicadas ao público infantil. No início da tarde entram em cena artistas da viola caipira, aproveitando o estilo sertanejo.

A partir das 15h30, se apresentam grupos de estilos musicais diferentes como o choro e o jazz. E por fim, às 17h, os grupos que finalizam os espetáculos trazem músicas mais populares de estilos como pop e samba.

“As atrações do Palco Itinerante representam bem as vertentes musicais de Curitiba com artistas locais e também funcionam como uma mostra do que está acontecendo na cidade, como novos grupos e nomes que estão surgindo”, diz Glauco Sölter.

Entre as principais atrações, destacam-se o grupo Borogodó dos Pererês, que fará quatro apresentações no Palco Itinerante. O show mistura teatro e música, poesia e brincadeira, com um repertório que passeia pelo universo das Infâncias com as canções autorais da banda e cancioneiro popular.

Apresentações de Oswaldo Rios e Amigos também estão no programa do fim de semana. O fundador do Grupo Viola Quebrada vem trilhando sua trajetória dentro da música brasileira de resgate da música de raiz relacionada ao cidadão urbano, com releituras de composições consagradas e também de sua autoria.

O Palco Itinerante tem espetáculos muito abrangentes para todos os gostos, estilos e idades. Além disso, todos os shows são gratuitos e para participar é só ficar de olho no Guia de Curitiba, na tag Palco Itinerante, para conferir os locais e dias.

Confira a programação do Palco Itinerante da 40ª Oficina de Música de Curitiba

Sábado (28/1) – Praça da Rua da Cidadania do Cajuru

(Av. Prefeito Maurício Fruet, 2150 – Cajuru)

11h30 – BOROGODÓ DOS PERERÊS

13h30 – OSWALDO RIOS E AMIGOS (ROGÉRIO GULIN)

15h30 – DJANGADA TRIO

17h – RAISSA FAYET E DÚ GOMIDE

Domingo (29/1) – Parque Náutico

(Av. Mal. Floriano Peixoto, s/n – Boqueirão)

11h30 – BOROGODÓ DOS PERERÊS

13h30 – SERRA ACIMA TRIO

15h30 – JUAREZ NETO QUARTETO

17h – TUPINAMBLUES

Sábado (4/2) – Praça José Soares Grobe

(Rua Nova Esperança – Sítio Cercado)

11h30 – BOROGODÓ DOS PERERÊS

13h30 – SERRA ACIMA TRIO

15h30 – PRISCILA NOGUEIRA

17h – B.FACEE

Domingo (5/2) – Parque Barigui

11h30 – BOROGODÓ DOS PERERÊS

13h30 – OSWALDO RIOS E AMIGOS (JUNIOR BIER)

15h30 – CHORÓLICOS

17h – AMANDA CORTES