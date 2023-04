Pedro Garcia

O palco René Dotti foi inaugurado na noite de quinta-feira (30/3) no Novo Café do Teatro, reaberto em novo endereço depois do período de portas fechadas em decorrência da pandemia. A estreia foi marcada pela peça “Hannah Arendt – Uma aula magna”, que integra a programação do Festival de Teatro de Curitiba, este ano apoiado pela Dotti Advogados.

A advogada Rogéria Dotti destaca que a opção por apoiar o festival é decorrência natural dos laços que o escritório sempre teve com a cultura. Além de ter sido ator, o fundador do escritório exerceu o cargo de Secretário da Cultura no governo de Álvaro Dias, de 1987 a 1991. Seu apreço pelas letras também se revela no programa de incentivo à leitura conduzido no escritório. “Ele sempre brincava dizendo que não queria ver seu nome num complexo prisional. Um palco, de fato, é algo que se alia muito mais a sua trajetória”, contou.

Aplaudido de pé ao fim do espetáculo, o ator Eduardo Wotzik dirigiu-se ao público após o espetáculo e ressaltou que a noite foi de exercitar algo que René Dotti sempre fez. “Estamos praticando a esperança”, afirmou.

Ricardo Rached, o empresário que está reabrindo o Café do Teatro, explica como funcionará o espaço. “Teremos a combinação de café com apresentações cênicas neste espaço para 100 pessoas. Contamos também com área de exposições no segundo piso, no momento dedicada à mostra “É Ser Odelair”, em homenagem à Odelair Rodrigues, musa do teatro paranaense e a primeira atriz negra do estado, declara.

A peça “Hannah Arendt – Uma aula magna” fica em cartaz até sábado, 1º de abril. Já a mostra “É Ser Odelair”, com peças do acervo da atriz, permanece no local até 10 de abril. A pesquisa e a curadoria da exposição foram feitas pelo diretor de teatro Kelvin Millarch, que vê a proposta como um presente para a arte paranaense.