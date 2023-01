(Divulgação)

O Verão Maior Paraná está batendo o recorde de atividades oferecidas e de público das últimas temporadas e neste fim de semana mais três duplas de sucesso prometem incendiar as estruturas montadas em Matinhos e Pontal do Paraná.

Em Matinhos são esperadas as duplas João Bosco & Vinícius, na sexta, e Maria Cecília & Rodolfo, no sábado. Em Pontal, Maria Cecília & Rodolfo se apresentam na sexta e os veteranos Guilherme & Santiago no sábado. As três duplas somam grande experiência de palco e diversos hits que certamente farão a alegria dos fãs.

Este será o quinto fim de semana com shows gratuitos no litoral paranaense. A programação se encerra na próxima semana com os sucessos de Ara Ketu e grupo Sempre Tem, que vão se intercalar nos palcos das duas cidades. As atividades, que tem parceria da Renault do Brasil, começam às 20 horas no palco, com animação e recreação.

JOÃO BOSCO & VINÍCIUS – João Bosco e Vinícius se conheceram em 1991 com 10 anos de idade, na cidade de Coxim (MS), onde residiam. Em 1993, participaram do Festival da Canção, não como dupla, mas como adversários. Terminaram empatados em segundo lugar. Depois disso, foram incentivados a formar uma dupla. A ideia não foi aceita inicialmente, mas quando João Bosco e Vinícius, por conta própria, decidiram que não cantariam mais sozinhos, deixaram para trás as pequenas participações em festivais para apresentarem-se em bares e eventos maiores.

Em 1999 foram para Campo Grande cursar universidade. O público da dupla passou a ser composto basicamente de universitários, iniciando a renovação do gênero sertanejo no Brasil. O primeiro álbum foi lançado em 2003, chamado “Acústico no Bar”, vendeu 40 mil cópias no Mato Grosso do Sul.

Com quase 30 anos de carreira, 14 álbuns lançados e 8 DVDs, a dupla coleciona hits na carreira, como: “Chora, Me Liga”, “Colo Colo “, “Quero Provar Que Te Amo”, “Falando Sério”, “Curtição”, “Chuva”, entre outros. Também já foi nominada três vezes ao Grammy Latino. Lotando plateias no Brasil e no Exterior, João Bosco & Vinícius ficaram na lista dos 15 artistas mais tocados nas rádios da última década e também alcançaram números expressivos no digital.

MARIA CECÍLIA & RODOLFO – Maria Cecília e Rodolfo formam um casal desde que começou a cantar nos corredores da faculdade de Zootecnia em Campo Grande (MS). Apadrinhados por Jorge & Mateus, gravaram seu primeiro CD promocional “Você de Volta”, em 2008.

Com 14 faixas e muita repercussão, o CD lançou a dupla ao estrelato e mostrou ao Brasil uma nova face da música sertaneja. No ano seguinte, foi lançado seu segundo CD e primeiro DVD, “Ao Vivo em Goiânia”. Também em 2009 a música “Você de Volta” fez parte da trilha sonora da novela global “Paraíso”. Já em 2010, a dupla gravou um CD/DVD, “Ao Vivo em São Paulo”, quando fez uma parceria com o grupo Exaltasamba, na música “O Troco”.

Nos anos seguintes, outro destaque foi o CD/DVD “Com você”, gravado em Campo Grande. O show contou com a participação de Munhoz e Mariano, Zezé di Camargo e Luciano, Humberto e Ronaldo e os padrinhos Jorge & Mateus.

Entre as canções de maior sucesso da dupla estão “Só de pensar”, “Quando eu parar de ligar”, “Imprevisível”, “Doida”, “Depois da briga” e “À vontade”.

GUILHERME & SANTIAGO – Nascidos em Goiânia, os irmãos Herickson e Henzzo Cardoso Rosa descobriram a paixão pela música ainda na infância, inspirados pela mãe e pelos seis tios que formavam um grupo de serestas. Na adolescência, Herickson começou a trilhar seu caminho no mercado fonográfico gravando jingles. Quando atingiu a maioridade, decidiu se mudar para os Estados Unidos, onde ganhava dinheiro como jardineiro e entregador. Enquanto isso, Henzzo continuou no Brasil trabalhando como sapateiro e fazendo aulas de violão.

No início dos anos 90, durante férias em sua terra natal, Herickson foi convidado para gravar um jingle para um candidato a prefeito ao lado do irmão caçula. O trabalho fez tanto sucesso que eles passaram a ser chamados para participar de showmícios. Empolgado com a repercussão, o primogênito resolveu permanecer no país para investir em seu sonho. A primeira apresentação em uma boate aconteceu na abertura de um show de Chrystian & Ralf. Depois disso, os artistas foram chamados para abrir eventos de Zezé Di Camargo & Luciano e Leandro & Leonardo.

O lançamento do primeiro LP aconteceu em 1994 trazendo a canção “Do Outro Lado da Cidade”, que se tornou um clássico sertanejo. De 2007 a 2009, os goianos se dividiram entre os palcos e o comando do programa Terra Nativa, na Band, onde recebiam tanto ícones da música brasileira quanto artistas iniciantes. Ao longo de quase 30 anos, Guilherme e Santiago emplacaram grandes hits, como “Mentira de Amor”, “Azul” e “Chovendo Estrelas”, que elevaram a dupla a um patamar de 180 shows realizados por ano e mais de um milhão de discos vendidos.

VERÃO MAIOR PARANÁ – O Verão Maior Paraná tem ações voltadas aos veranistas e comunidade local, com atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além de uma série de outras práticas relacionadas ao entretenimento. Acesse o site www.verao.pr.gov.br e confira a programação completa das atrações promovidas pelo Governo do Estado. As ações acontecem nos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste do Paraná.

Serviço:

Sexta-feira (03), a partir das 20 horas

João Bosco & Vinícius (Palco Matinhos – Avenida Atlântica)

Maria Cecília & Rodolfo (Palco Pontal do Paraná – Centro de Eventos, Av. Sete de Setembro)

Sábado (04), a partir das 20 horas

Maria Cecília & Rodolfo (Palco Matinhos)

Guilherme & Santiago (Palco Pontal do Paraná).