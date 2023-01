Reprodução/Instagram Panini

A Editora Panini, líder mundial no setor de publicações, acaba de lançar o primeiro “Mangá Awards” através das redes sociais. A premiação, que será a maior do país em quantidade de votantes neste segmento, vai eleger as melhores coleções e diversas outras categorias por meio de votação do público. O Top 3 será anunciado no dia 3 de fevereiro pelo Instagram @PaniniMangasBr, página oficial de mangás da Editora.

Durante todo o mês de janeiro, às sextas-feiras, os otakus poderão responder a enquetes e votar nos indicados preferidos pela caixinha de perguntas dos Stories.

Veja todas as categorias do Mangá Awards:

Melhor personagem feminino

Melhor personagem masculino

Melhor vilão(ã)

Melhor casal

Melhor shipp

Melhores amigos

Casal que menos combina

Melhor monstro/demônio

Melhor mascote

Melhor plot twist

Melhor portal

Melhor influenciador(a)

Para conferir mais detalhes das novidades, basta acompanhar o perfil do Instagram.