Reprodução

O filme Pantera Negra: Wakanda para Sempre, continuação do longa da Marvel lançado em 2018 conquistou a segunda maior bilheteria em um fim de semana de estreia em 2022, atrás apenas de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Foram US$ 330 milhões (equivalente a R$ 1,75 bilhões na cotação atual) nos cinemas do mundo todo, sendo US$ 180 milhões somente na América do Norte.

O Pantera Negra original arrecadou US$ 202 milhões em seu primeiro fim de semana de exibição, em fevereiro de 2018, e alcançou cerca de US$ 1,4 bilhão no total mundial, fazendo com que se tornasse um fenômeno cultural e de bilheteria.

Wakanda para Sempre, gravado após a morte de Chadwick Boseman, um dos destaques do filme inicial, destaca a força feminina, o luto e a ação.

Confira abaixo o top 10 de maiores bilheterias nos cinemas da América do Norte neste fim de semana:

1.º – US$ 180 milhões – Pantera Negra: Wakanda Forever

2.º – US$ 8,6 milhões – Adão Negro

3.º – US$ 6,1 milhões – Ingresso para o Paraíso

4.º – US$ 3,2 milhões – Lilo, Lilo, Crocodilo

5.º – US$ 2,3 milhões – Sorria

6.º – US$ 2 milhões – A Luz do Demônio

7.º – US$ 1,7 milhões – The Banshees of Inisherin

8.º – US$ 1,4 milhões – One Piece Film: Red

9.º – US$ 618 mil – Till: A Busca por Justiça

10.º – US$ 380 mil – Yashoda