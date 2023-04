(Divulgação)

Sucesso de público, a temporada 2023 do Risorama ganha mais uma segunda sessão, desta vez na noite desta terça-feira (04/04), às 22h30, logo após o encerramento do já esgotado horário das 20h30. Se apresentam na noite os humoristas Diogo Portugal, João Pimenta, Matheus Ceará, Maurício Meirelles, Rodrigo Marques, Oscar Filho, Priscila Castello Branco.

“Em quase 20 anos de existência, temos buscado em cada edição no Festival de Curitiba apresentar novos talentos do stand up comedy nacional, trazendo diversidade de estilos, temáticas e perfis, garantindo diversão para todos os gostos e humores”, explica Diogo Portugal, idealizador do Risorama.

Os ingressos custam R$ 80 (inteira) por pessoa e R$ 40 (meia), e estão sendo vendidos pelo site www.festivaldecuritiba.com.br ou, pessoalmente, na loja oficial do Festival, localizada no piso L3 do Shopping Mueller.

O Risorama é apresentado por Teatro Positivo 15 Anos, Grupo Potencial, Havan e Electra Energy, com patrocínio de GRASP, Cerveja Therezópolis, Grupo Barigüi, Helisul e Porto a Porto.

Acompanhe todas as novidades e informações pelo site do www.risorama.com e pelas redes sociais, disponíveis no Facebook (@risoramaofical) e no Instagram (@risoramaoficial).

Agência de Notícias e Relacionamento com a Imprensa 31º. Festival de Curitiba www.festivaldecuritiba.com.br/imprensa

SERVIÇO

Risorama – Inimigos do Mau Humor

Data e Horário: Terça-feira (04/04), com sessões às 20h30 e 22h30

Local: Viasoft Experience (Universidade Positivo – Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – CIC)

Classificação: 16 anos

Ingressos: www.festivaldecuritiba.com.br e no Shopping Mueller (Piso L3)

Valores: R$ 80 e R$ 40 (meia)

Espetáculos contam com intérprete de Libras