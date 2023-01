Divulgação/Assessoria de Imprensa

O público paranaense tem uma nova opção para assistir a sessões de Cinema. A rede Cineplus inaugura, neste sábado (14/01) sua segunda sala, de cinco previstas, nas dependências do City Center Outlet – Grupo Tacla. Segundo a administração do cinema, até o final de janeiro serão três salas que comportam 160 lugares cada, em formato 3D, uma já está em funcionamento, a segunda abre neste fim de semana e a terceira na próxima quinta-feira (19/01).

A Cineplus destaca ainda que até o mês de março entra em operação uma sala TSX, com tela de mais de 140 metros quadrados e que vai comportar 363 lugares. O espaço também será utilizado para realização de palestras, eventos e apresentações multiuso. Para finalizar as inaugurações dos serviços ao público, em julho está previsto a disponibilização de uma sala semi-vip com 88 lugares.

“É um diferencial que o primeiro outlet do Paraná traz para seu público. Milhares de pessoas que circulam pela BR 277 entre Litoral e Interior e moradores de Curitiba e Região terão mais opções para assistir seus filmes preferidos, seja na pausa durante a viagem, seja no programa de compras no Outlet”, diz o superintendente do City Center Outlet, Maikon Bruno.

Atrações por vir

Junto ao cinema do City Center haverá um Pub anexo a um restaurante que será aberto ao público no mês de fevereiro segundo a Cineplus. Além de muitos petiscos e cardápio variado de drinks, chopp em dobro no happy hour de sextas e sábados, a programação prevê uma vez por semana uma banda ao vivo, denominada ‘Banda da Casa’, que vai tocar músicas que fazem parte de trilhas de filmes. As pessoas terão a possibilidade de locar o espaço ainda para fazer suas comemorações de aniversário por exemplo.

Atendimento e Ingresso

Domingo a quinta-feira – 13h30 às 22h.

Sextas e sábados – 13h30 às 23h.

Ingressos a R$30,00 e meia entrada a R$15,00.

Promoção – Todas as terças-feiras e todas as últimas quartas-feiras do mês, ingressos a R$15,00.

Bomboniere diversificada – destaque para os baldes de pipocas doces e salgadas com preços que variam de R$10,00 a R$28,00

Ingressos pelo site – www.cinemacineplus.com.br

Horário de Atendimento City Center Outlet

Diariamente das 10h às 22h.

Endereço – Rua João Bertoja, 1995 – Itaqui de Cima – Campo Largo.

BR 277 – Acesso pelo KM 122 em ambos os sentidos.

Endereço eletrônico- www.citycenteroutlet.com.br