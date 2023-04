Concerto em Ri Maior. (Foto: Reprodução/Assessoria de Comunicação)

O interior do Paraná recebe Circuito Cultural Sesi 2023, viabilizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura Pronac 210426, em abril e maio. As circulações têm patrocínio da Alcast do Brasil, Ibema e Votorantim, envolvendo também as secretarias e departamentos de cultura das cidades participantes como apoiadoras da circulação. As cidades participantes são Palmas, Turvo, Rio Branco do Sul e Itaperuçu.

A programação conta com oficinas culturais, que serão diferentes em cada cidade, e também com o espetáculo “Concerto em Ri Maior” e contações de histórias da Cia dos Palhaços, finalizando com o show de música infantil, “Concerto Didático Fuzuê” com Tupi Pererê (foto). Cada município conta também com apresentações culturais, show de talentos entre outras atrações especiais. Todas as ações são gratuitas com classificação indicativa livre e acessibilidade em libras e braile (um folder impresso explicará o projeto para os cegos).

Além disso, o público poderá conferir parte da programação na Unidade Móvel de Cultura, carinhosamente chamada de UMO, que se trata de uma carreta que se transforma em palco itinerante e possui toda a infraestrutura para os artistas e muito conforto para o público, ao ar livre.

O Circuito Cultural Sesi 2023 é uma excelente oportunidade para a aquisição de repertório individual e do gosto pela arte e cultura. O entretenimento e as ações culturais são importantes ferramentas de difusão de informações de forma leve e divertida. Além disso, esta iniciativa permite que artistas e empreendedores da arte-educação exerçam seu ofício em comunidades diferentes, com toda a estrutura para suas apresentações.

Serviço – Ministério da Cultura e Sesi Cultura Paraná apresentam “Circuito Cultural”

11 a 14/04 – Palmas (PR)

27 a 29/04 – Turvo (PR)

01 a 03/05 – Rio Branco do Sul (PR)

08 a 09/05 – Itaperuçu (PR)

Classificação indicativa: Livre.

Ingressos: Gratuito.

Acessibilidade (Libras e Braille) em todas as ações.

PROGRAMAÇÃO:

PALMAS

Oficina Jogo do despertar: motivação e integração no ambiente de trabalho através da arte.

11/04, terça-feira, 16h – Alcast do Brasil – Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1045, Lagoão, Palmas/PR

Concerto Didático Fuzuê com Tupi Pererê- Música Infantil

11/04, terça-feira, 19h30 – Unidade Móvel da Cultura – ao lado do Centro Cultural Dom Agostinho José Sartori

Escola dos Palhaços – Contação de Histórias

12/04, quarta-feira, 14h – Centro Cultural Dom Agostinho José Sartori

Escola dos Palhaços – Contação de Histórias

12/04, quarta-feira, 19h30 – Unidade Móvel da Cultura – ao lado do Centro Cultural Dom Agostinho José Sartori

Escola dos Palhaços – Contação de Histórias

13/04, quinta-feira, 9h – Centro Cultural Dom Agostinho José Sartori

Concerto em Ri Maior – Espetáculo de Circo

13/04, quinta-feira, 19h30 – Unidade Móvel da Cultura – Ao lado do Centro Cultural Dom Agostinho José Sartori

Orquestra Sanfônica de Pato Branco – Música

14/04, sexta-feira, 19h30 – Unidade Móvel da Cultura – ao lado do Centro Cultural Dom Agostinho José Sartori

Informações: |46| 98801-2273 | 9.9925-0195 | 3263-7065

TURVO

Concerto em Ri Maior – Espetáculo de Teatro

27/04, quinta-feira, 19h00 – Unidade Móvel da Cultura – Praça da Ibema – Faxinal da Boa Vista

Oficina Arte na Infância para Estudantes e Educadores

28/04, sexta-feira, 9h – Salão Capela Nossa Senhora das Brotas – Faxinal da Boa Vista

Escola dos Palhaços – Contação de Histórias

28/04, sexta-feira, 13h30 – Unidade Móvel de Cultura – Praça da Ibema – Faxinal da Boa Vista

Escola dos Palhaços – Contação de Histórias

28/04, sexta-feira, 14h30 – Unidade Móvel da Cultura – Praça da Ibema – Faxinal da Boa Vista

Escola dos Palhaços – Contação de Histórias

28/04, sexta-feira, 15h30h – Unidade Móvel da Cultura – Praça da Ibema – Faxinal da Boa Vista

Apresentação Cultural de Dança Ucraniana

28/04, sexta-feira, 19h – Unidade Móvel de Cultura – Praça da Ibema – Faxinal da Boa Vista

Show de Talentos

29/04, sábado, 15h – Unidade Móvel da Cultura – Praça da Ibema – Faxinal da Boa Vista

Orquestra Sanfônica de Pato Branco

29/04, sábado, 19h – Unidade Móvel da Cultura – Praça da Ibema – Faxinal da Boa Vista

Informações: |41| 98855-6923

RIO BRANCO DO SUL:

Escola dos Palhaços – Contação de Histórias

01/05, segunda-feira, 15h – Bosque Municipal – rua João Costa S/N

Concerto em Ri Maior – Espetáculo de Circo

01/05, segunda-feira, 16h – Bosque Municipal – rua João Costa S/N

Show musical – Atração Local

01/05, segunda-feira, 17h30 – Bosque Municipal – rua João Costa S/N

Show musical – Atração Local

01/05, segunda-feira, 19h – Bosque Municipal – rua João Costa S/N

Oficina Arte na Infância para Estudantes e Educadores

02/05, terça-feira, 14h30 – Bosque Municipal – rua João Costa S/N

Concerto Didático Fuzuê com Tupi Pererê- Música Infantil

02/05, terça-feira, 19h – Bosque Municipal – rua João Costa S/N

Escola dos Palhaços – Contação de Histórias

03/05, quarta-feira, 10h – Bosque Municipal – rua João Costa S/N

Escola dos Palhaços – Contação de Histórias

03/05, quarta-feira, 13h30 – Bosque Municipal – rua João Costa S/N

Informações: (45) 98812 1959 e (41) 98877 0548

ITAPERUÇU:

Oficina Arte na Infância para Estudantes e Educadores

08/05, segunda-feira, 14h30 – Escola Himercidio Cavalcante – Rua Ernesto Coradassi, 100, São Domingos

Concerto Didático Fuzuê com Tupi Pererê- Música Infantil

08/05, segunda-feira, 19h – Estacionamento em frente à Prefeitura Municipal – Rua Crispim Furquim de Siqueira, S/N

Escola dos Palhaços – Contação de Histórias

09/05, terça-feira, 9h30 – Estacionamento em frente à Prefeitura Municipal – Rua Crispim Furquim de Siqueira, S/N

Escola dos Palhaços – Contação de Histórias

09/05, terça-feira, 14h30 – Estacionamento em frente à Prefeitura Municipal – Rua Crispim Furquim de Siqueira, S/N

Escola dos Palhaços – Contação de Histórias

10/05, quarta-feira, 14h30 – Estacionamento em frente à Prefeitura Municipal – Rua Crispim Furquim de Siqueira, S/N

Concerto em Ri Maior – Espetáculo de Circo

10/05, quarta-feira, 19h – Estacionamento em frente à Prefeitura Municipal – Rua Crispim Furquim de Siqueira, S/N