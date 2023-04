Reprodução / TV Globo

A médica paranaense Amanda Meirelles, de 32 anos, foi a campeã do ‘Big Brother Brasil 2023’, encerrado nesta terça-feira (25). Na final, a paranaense de Campo Largo (região metropolitana de Curitiba) somou 68,9% dos votos do público. A cantora paulista Aline Wirley obteve 16,96% e a a atriz carioca Bruna Griphao ficou com 14,14%.

Às 19h30, uma enquete do site UOL indicava que Amanda tinha o maior porcentual de preferência do público, com 42,9%, contra 38,5% de Aline e 18,6% de Bruna.

Ao vencer o programa, a paranaense faturou o prêmio de R$ 2,88 milhões. A segunda colocada ganhou um prêmio em dinheiro no valor de R$ 150 mil, e a terceira colocada leva R$ 50 mil.

Das três finalistas, Amanda era a única da “pipoca” (participantes não famosos), nunca foi líder do programa e sobreviveu a quatro paredões. As outras duas finalistas pertenciam ao grupo “camarote” (brothers que já tinham alguma fama antes do programa). Aline Wirley, 41 anos, ex-cantora da banda Rouge, foi líder uma vez e esteve em quatro paredões. Bruna Griphao, 24 anos, foi líder quatro vezes e, assim como as outras, esteve em quatro paredões.

Até então, apenas um paranaense havia conquistado o ‘Big Brother Brasil”: o economista Cezar, de Guarapuava, na edição de 2015. Dez anos antes, em 2005, a então maquiadora Grazi Massafera, de Jacarezinho, foi finalista, mas perdeu para Jean Wyllys. Depois do programa, Grazi virou atriz na TV Globo.