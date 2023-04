Reprodução

“Temos um país para reconstruir”. Com este slogan, o Prêmio Profissionais da Música – PPM, em sua sétima edição, não só celebra e reconhece o esforço de tantos nesses últimos anos tão difíceis, mas também reforça a urgência desse chamado. Em Brasília, de 1º a 4 de junho, a programação, que retoma ao formato presencial após a pandemia, acontecerá no Museu da República, Clube do Choro e Câmara Legislativa do Distrito Federal.

Além de artistas, o PPM valoriza e contempla 176 categorias de trabalhadores que fazem parte da cadeia criativa e produtiva da música, olhando para todos os cantos do país. E no Paraná, são finalistas artistas como as compositoras Clarissa Bruns e Etel Frota, na categoria Autora de Música e Letra, e o cantor Gybb Rasta.

No dia 1 de junho, acontecerá a Cerimônia de Abertura e Moção de Louvor aos Profissionais da Música, realizada na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Em 2 de junho, serão premiadas as categorias das modalidades Produção (187 finalistas) e Convergência (166 finalistas). Já em 3 de junho de 2023, será a vez das modalidades Educação (94 finalistas) e Criação (395 finalistas). As duas noites de premiação serão transmitidas pela internet, através do canal do prêmio no Youtube e contará com um intérprete de libras. O PPM foi realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.

Uma das inovações dessa edição será o festival A Parada da Música, com destaque para a apresentação da cantora, compositora e cirandeira Lia de Itamaracá, uma das homenageadas do PPM 2022/2023. Além de Lia, representando a Modalidade Educação, criada a partir dessa edição, o evento homenageará o jornalista, pesquisador e produtor musical Juarez Fonseca (Produção); o compositor, cantor, instrumentista e artista plástico Renato Matos (Convergência); e, in memoriam, um dos grandes expoentes do Mangue Beat Chico Science (Criação).

“O nosso propósito é maximizar o protagonismo daqueles que nos enriquecem com talento, criatividade, inovação e informação a cada edição e convidar o público a viver essa experiência conosco”, afirma Gustavo Vasconcellos, idealizador do PPM. “E estes profissionais não estarão presentes apenas na plateia e no palco recebendo troféus, mas compartilhando seus conhecimentos e talentos na programação composta de palestras, painéis, workshows, gravação de podcast, feira literária e Lab PPM”, explica.

Entre as presenças confirmadas estão o músicos, produtores, jornalistas e profissionais da música como Roberto Menescal, Benjamin Taubkin, Edson Natale, Patrícia Palumbo, Thomas Roth, Alec Haiat, entre tantos outros.

O evento abordará assuntos abrangendo as modalidades e categorias que compõem a premiação, com destaque para “O Uso de Recursos de Inteligência Artificial na Produção Musical Executiva”, “Música em Pauta: uma ponte entre o som e a imprensa musical”, “Os Caminhos da Música Popular Brasileira”, “Entre Corpos Toadas e Batuques”, “Cancioneiro Latino-Americano e Brasileiro como espaço para o restauro da história”, “A importância da gestão e análise de metadados para o sucesso na carreira”, “Música no metaverso e web 3.0: novos campos de trabalho para os profissionais da música”, entre muitos outros.

SERVIÇO:

Prêmio Profissionais da Música- 7ª Edição De 1º a 4 de junho

Premiação Produção e Convergência – 02/06 (19h)

Premiação Educação e Criação- 03/06 (19h)

Para assistir pela internet: Youtube: Prêmio Profissionais da Música

https://www.youtube.com/@PremioProfisionaisdaMusica

Programação / Informações completas: www.ppm.art.br

Siga o PPM Instagram: @premiopm Facebook: @premiopm2021