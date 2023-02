(DIvulgação)

Mais canto em todo canto! Este é um verdadeiro mantra que move o maestro Gabriel Machado, de 33 anos, criador do Coral Nacional Virtual (CNV) e do Alma Coralis. Estes coros são projetos-irmãos sediados em Curitiba, a partir de onde ele desenvolve sua estratégia de disseminação do canto coral Brasil afora, decidido a fazer as pessoas cantarem mais.

No dia 15 de fevereiro, o Teatro Bom Jesus recebe o 2.º Curitiba, vem cantar!, um ensaio aberto e presencial com entrada franca, destinado a todos que gostam de cantar. É um momento importante para o maestro, que enfrentou adversidades e soube aproveitar os caminhos que se mostraram sob o impacto da pandemia do Covid 19, abrindo novas trilhas de possibilidades para o estímulo à prática do canto coral.

Para participar basta acessar o link, www.maestrogabrielmachado.com.br/curitiba/ e inscrever-se gratuitamente.

“Será um encontro diferente de tudo que vocês já viram”, ressalta Machado. “Juntos vamos criar um coral de 600 vozes. Não tem problema não saber cantar, pois ensinarei técnica vocal de maneira fácil e acessível. Vamos ensaiar e criar um lindo coral em um dia”, explica o maestro. O projeto, que começou em Araucária, já reuniu mais de 12 mil vozes de diferentes lugares do mundo cantando juntas ao vivo em um dos ensaios virtuais.

Desde pequeno envolvido com a música, Gabriel teve dúvidas sobre a vida profissional na área, mas tudo clareou quando se deu conta do poder do canto coral. Em busca de aprimoramento, fez Mestrado nos EUA, continuando no exterior sua formação como maestro. Voltou com o sonho de espalhar “mais canto em todo canto” do Brasil. “A ideia é mostrar que toda cidade tem pessoas que gostam de cantar, mas nem sempre tem a oportunidade de um coral próximo”, explica.

Machado usou o Instagram em busca de pessoas que gostam de cantar e o primeiro passo foi a criação do coral presencial Alma Coralis, projeto interrompido pela pandemia do Covid-19. A alternativa foi mover-se para o ambiente virtual, criando o Coral Nacional Virtual. “De cem pessoas no zoom, passamos para três mil e já atingimos milhares de pessoas em nossos encontros presenciais e virtais”, conta.

“A música conecta, independente da distância. Estudei muito e quero provar que não é um conhecimento que vai pra prateleira. Acredito que é possível transformar o Brasil com o canto coral”, finaliza, lembrando aos interessados que para participar não é preciso ter nenhum conhecimento musical específico, basta gostar e querer cantar!

Serviço:

2º Curitiba, vem cantar!

Dia 15/2/2023, às 19h30.

Entrada franca, mediante a inscrição no link:

www.maestrogabrielmachado.com.br/curitiba/

Teatro Bom Jesus (Rua 24 de Maio, 135)

Informações no Instagram: @maestrogabrielmachado