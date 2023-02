Instagram

Paul Di’Anno, a lendária voz dos primeiros discos do Iron Maiden, “Killers”, “Made in Japan” e o homônimo “Iron Maiden”, retorna ao Brasil após 8 anos afastado dos palcos, devido a problemas de saúde que por pouco não tiraram sua vida. Em Curitiba, o show será na próxima quinta, dia 9, no Jokers.

Leia mais no Barulho Curitiba