As atrizes Fernanda Degolin e Natália Santana (Foto: Jessica Crusco)

Com mostras teatrais, exposições, seis curtas-metragens (incluindo “Hamlet”, finalista no Festival Lift-Off Lift-Off Filmmaker Sessions, selecionado para Mostra Livre Internacional de Cinema em 2023) e peças de teatro como “Toda Nudez Será Castigada” no currículo (indicada ao Prêmio CNYM 2018), a WeDo! Entretenimento traz seu novo espetáculo para a 31a edição do Festival de Curitiba.

A peça Fala Comigo estreia dia 30 de março no Espaço Cultural Espetáculo e faz parte da programação da Mostra Caixa Preta, no FRINGE.

“O espetáculo Fala Comigo surgiu da necessidade de se fazer teatro durante o período de isolamento social da COVID-19. Por meio de experiências e pesquisa em como se produzir teatro para a internet, buscamos uma forma de proporcionar um contato com o outro e com o espectador”, explica a atriz Fernanda Degolin.

De acordo com a atriz, o processo trouxe o estudo sobre textos do dramaturgo norte-americano, Tennessee Williams. Com isso, surgiu a personagem protagonista do espetáculo: Ana.

“Esse espetáculo fala de solitude e autoconhecimento. Fala sobre respeitar quem se é, em suas diversas faces…Diante de tudo o que estava acontecendo, o que nos motivou a montagem desse espetáculo foi a importância desse encontro de uma única mulher. Daí a reflexão: Será que já não estávamos isoladas de diferentes maneiras e esse era o momento de termos um encontro com nós mesmas?”, complementa Fernanda.

Com direção de Carol Guimarães e com as atrizes Fernanda Degolin e Natália Santana no elenco, Fala Comigo traz a história de uma mulher se vê isolada e perdida não só em casa, mas dentro de si. Para evitar o silêncio, a personagem parte em uma jornada interna, conversando consigo mesma, conhecendo sua própria solidão e percebendo que o distanciamento era muito maior do que o social.

De acordo com a diretora, a proposta intimista da Mostra Caixa Preta casou perfeitamente com a encenação criada para o espetáculo.

“Fala Comigo têm um caminho inverso ao tradicional, pois foi concebida para a internet, um lugar intimista tanto para as atrizes (que estavam isoladas em suas casas) quanto para o público, que em sua maioria, tinha uma relação individual e sozinha com a história, em seu isolamento”, revela CarolGuimarães.

Vale ressaltar que a Mostra Caixa Preta faz parte da programação do Fringe, no 31º Festival de Curitiba. Os ingressos para a peça Fala Comigopodem ser adquiridos na bilheteria oficial, no Shopping Mueller (Av. Candido de Abreu, 127, Centro Cívico, Piso L3), de segunda a sábado, das 10h às 22h e também aos domingos e feriados, das 14h às 20h. O público também pode adquirir ingressos pelo site: festivaldecuritiba.com.br.

“Fala Comigo é um espetáculo que já se reinventou quanto linguagem algumas vezes…Se trata de uma peça que transparece o sentimento mais sútil do ser humano, fazendo da peça algo vivo e mutável o tempo inteiro”, finaliza a diretora do espetáculo.

Sobre a WeDo!

A WeDo! é uma produtora de entretenimento cultural inovadora em produções que unem arte e tecnologia, criando conteúdo para as mídias digitais, teatro e cinema. Seus projetos trabalham diferentes tipos de linguagens artísticas, propondo uma experiência imersiva seja em no formato presencial, online ou híbrido. É também fundadora do primeiro Teatro de realidade virtual da América Latina, o Teatro WeDo!, uma plataforma de uma casa de espetáculos, shows e eventos dentro do mundo digital, com selo Sympla. Saiba mais aqui: https://www.wedoentretenimento.com/

Serviço

Fala Comigo (drama) – classificação livre – Produtora WeDo! Entretenimento LTDA.

Quando: Dias 30 e 31 de março, às 16h e às 20h;

Duração: 40 min.

Onde: Espaço Cultural Espetáculo (Av. Sete de Setembro, 2620, Sala 1, Cristo Rei, Curitiba/PR)

Ingressos: R$25 e R$50 (apenas 20 lugares por sessão – sujeito a lotação)