(Lídia Ueta)

Estreia da atriz Anne Celli na direção, o novo trabalho do grupo de teatro Antropofocus caminha pelo realismo fantástico para contar a história de uma paciente que, no meio do atendimento emergencial, descobre que seu plano de saúde é o mais básico e que não te dá direito a quase nada. Este é o mote de Pela Hora da Morte, montagem que começou durante a pandemia, à sombra dos escândalos da operadora de saúde Prevent Senior. Com um olhar crítico, o espetáculo satiriza a prática de atendimentos exclusivos e personalizados que o dinheiro pode comprar e a brutal diferença de tratamento com aqueles que não podem pagar pelo “luxo” de ter saúde.

Primeira estreia do grupo curitibano depois da pandemia, a temporada será no Teatro Zé Maria, de 15 a 26 de março, com sessões de quarta a sábado as 20h e aos domingos às 19h. Os ingressos custam R$10 e R$20 (inteira) e os antecipados estão disponíveis no link: l1nq.com/VYT9K

Para Anne é um momento de repensar seu lugar no grupo e de novos desafios. “É uma mexida grande pra todo mundo. Nós temos uma tradição de trabalhar coletivamente, e como diretora é o meu trabalho mediar essas decisões. Fazer essas escolhas é o mais desafiador”, diz, ressaltando o perfil do grupo, prestes a completar 23 anos, no qual os trabalhos são criados coletivamente, com muito diálogo e compartilhamento de ideias. No caso dela, agora é preciso virar a chavinha da diretora para a atriz em cena. “Uma loucura, porque estou em 500 grupos de whatsapp, tendo que falar de tudo. Às vezes me dou conta que estou na cena, vendo de fora, e tenho que puxar a atriz e deixar as decisões para depois”. Andrei Moscheto, que vinha assinando a direção até agora, e é casado com Anne, conta que a principal mudança foi em casa. “Agora sou eu que digo: a gente podia, por um breve momento de nossa vida, não falar de trabalho? Essa era a fala dela, mas agora eu tento trazer certa tranquilidade”, conta.

Embora não seja um assunto em cena, a pandemia do Covid 19 permeia todo o processo de criação. “Abalou todos e também a escrita. Não tem como voltar a ser como antes, a gente saiu dessa meio quebrados, ainda temos muitas incertezas rondando”, pondera Anne. Várias coisas nos fizeram chorar durante a pandemia, emenda Moscheto. “Foram muitos choques com a descoberta dos escândalos públicos relacionados aos cuidados com a Saúde Pública e a história da Prevent Sênior deu uma chacoalhada no processo”, completa, sobre o caso da operadora de saúde acusada de atuação irregular em estudo sobre a cloroquina. “Foi uma micro ideia que se desenvolveu até chegarmos a um lugar onde saúde não deveria ser associada a lucro”, acrescenta a diretora. A dramaturgia é assinada pelo casal e por Bruno Lops e esta é a segunda peça escrita pelo trio – a outra, também do Antropofocus, foi “Justo Hoje!”, de 2019.

E não é porque o Antropofocus trabalha com o humor que a temática fica leve. A comédia não ameniza nada. “O tema é pesado, não importa o que a consiga fazer”, pondera Moscheto. A crítica é clara e forte na montagem. “A comédia é nossa escolha estética e não um recorte do olhar sobre o tema. A partir do escândalo da Prevent Sênior, são muitas as questões colocadas”, completa o ator e produtor Edran Mariano.

“É sobre acesso que queremos falar. Quem tem direito ao acesso e se não tem o que acontece?”, questiona a diretora, cujo grupo tem no currículo 15 produções grandes e cerca de 40 trabalhos entre micro peças, vídeos e produções contratadas para eventos e empresas.

Além dos integrantes fixos do Antropofocus, a montagem conta com a participação de Larissa Lima no elenco. Projeto realizado com recursos do programa de apoio e incentivo à cultura –Fundação Cultural de Curitiba e Prefeitura Municipal de Curitiba. Incentivo: Ebanx



SINOPSE

Em um atendimento de emergência do Hospital Saint Monnaie, uma paciente é levada às pressas para o centro cirúrgico. Ela passa por uma triagem exclusiva, oferecida apenas para os pacientes cobertos pelo caríssimo Plano Premium. No procedimento cirúrgico descobre-se um engano burocrático: a paciente não é Premium e seu plano não cobre extravagâncias como… cirurgias!Baseado em fatos reais e surreais que acontecem no Brasil e no mundo, onde a exclusividade dos melhores serviços é oferecida apenas a poucos, o Antropofocus apresenta uma comédia feita exclusivamente para você! Porque você merece! Você é especial! Você é THE BEST PERSON IN THE WORLD. Adquira o seu ingresso e vivencie uma luxuosa experiência PREMIUM que só o Antropofocus pode te proporcionar.

FICHA TECNICA

Direção: Anne Celli

Assistente de Direção: Bruno Lops

Dramaturgia: Anne Celli, Bruno Lops e Andrei Moscheto

Elenco: Andrei Moscheto, Anne Celli, Edran Mariano, Larissa Lima e Marcelo Rodrigues

Voz em off: Alexandre Nero, Anderson Bizzocchi e Ciliane Vendruscolo

Direção de movimento e Preparação Corporal: Peter Abudi

Iluminação: Nadja Naira

Assistente de Iluminação, Soluções luminosas e traquitanas: Paulo Rosa

Op. de luz: Paulo Rosa

Cenário e Figurino: Paulo Vinicius

Cenotecnico: Serralheria Arco Verde

Costureiras: Mari Fernandes e Cidinha Alves

Sonoplastia: Célio Savi

Op. de som: Gabriela Farias

Designer Grafico: Marcella Calado

Assessoria de Imprensa: Adriane Perin – De Inverno Comunicação

Assistente de Produção: Dânatha Siqueira

Diretor de Produção: Edran Mariano

Realização Antropofocus e Marianinho Produções

SERVIÇO

O que: Pela Hora da Morte, estreia do Grupo Antropofocus

Quando: 15 a 26 de março. Quarta a Sábado as 20h e domingo às 19h

Onde: Teatro Zé Maria (Rua 13 de maio, 655 – Centro)

Informações: (41) 3324-8208 e @antropofocus

Ingressos:- R$ 20,00 | – R$ 10,00 (meia-entrada)

Venda antecipada: Ticket Fácil: l1nq.com/VYT9K