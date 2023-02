Cido Marques/SMCS

A paz, a esperança e o amor em memória ao Rei do Futebol, Pelé, foram temas da apresentação deste domingo (5/2), na 40ª Oficina de Música de Curitiba. No último dia de evento, mais de 130 crianças subiram no palco do Teatro Schoenberg, entre alunos do MusicaR, Programa de Educação Musical nas Regionais e alunos do curso de Prática de Coro Infantojuvenil com Silmara Drezza, os dois ofertados pela Oficina.

