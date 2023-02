(Cido Marques/FCC)

O Teatro do Paiol volta à cena musical curitibana em grande estilo. Três divas da canção brasileira, Alaíde Costa, Eliana Pittmann e Rosa Marya Colin, se unem no show Pérolas Negras, que marca a reabertura do espaço da Fundação Cultural de Curitiba, no próximo fim de semana.

Em duas apresentações, sábado e domingo (4 e 5/3), às 20h, as três cantoras de grande destaque na música popular dedicam-se a um repertório que abrange gêneros e estilos diversos de compositores negros.

O show especial e a reabertura do Paiol fazem parte das comemorações dos 330 anos de Curitiba e dos 50 anos da Fundação Cultural de Curitiba. Os ingressos, a R$ 40 e R$ 20 (meia-entrada), estão à venda na plataforma Deubalada.com

“O espetáculo Pérolas Negras abre a série de shows que o Teatro do Paiol receberá até o fim do ano dentro da programação pelos 330 anos de Curitiba. Alguns grandes nomes da música local e nacional já estão confirmados”, destaca Ana Cristina de Castro, presidente da Fundação Cultural de Curitiba.

As três cantoras foram escolhidas para abrir a programação por fazerem parte da história do teatro, que completou 50 anos em 2021 e passou por importante reforma estrutural e restauro em 2022.

No repertório estão clássicos de compositores negros, como Cartola, Ataulfo Alves, Milton Nascimento, Candeia, Jorge Ben, Jhonny Alf, Cartola, Martinho da Vila, Gilberto Gil, Tim Maia, Luiz Melodia, Djavan, Paulinho da Viola e Criolo.

Pérolas Negras

Alaíde Costa é cantora e compositora, precursora da Bossa Nova, atuante há 60 anos, tem parcerias com Vinicius de Moraes, Tom Jobim, Geraldo Vandré e Johnny Alf. Vive atualmente um momento espetacular de sua carreira com parcerias jovens com Emicida e Nando Reis.

Eliana Pittman tem 60 anos de carreira, atuou em mais de 30 países e começou sua carreira ao lado do pai, o saxofonista americano Booker Pittman, de quem herdou toda influência jazzística. Também fez sucessos com ritmos brasileiros como carimbo e foi a primeira mulher a gravar samba-enredo.

Rosa Marya Colin completa neste ano 60 anos de carreira, teve uma trajetória pontuada por parcerias com artistas como Wilson Simonal e Tim Maia. Gravou muitos discos e se tornou conhecida como uma diva do jazz brasileiro.

O show Pérolas Negras tem direção musical do violonista Jaon Barros e direção artística de Thiago Marques Luiz. A formação é de um quarteto integrado por músicos multi instrumentistas.

Nova temporada do Paiol

O show que reabre o Teatro do Paiol marca também o início de uma temporada repleta de novidades. Na programação prevista para 2023 estão nomes como Ayrton Montarroyos, Hermeto Pascoal e Toninho Horta. Ainda no mês de março, nas comemorações dos 330 anos de Curitiba, o Paiol recebe a cantora pernambucana Alessandra Leão (27/3), pelo projeto Brasis no Paiol.

Em abril, as Brejeiras convidam Áurea Martins para o show Cem Anos de Ivone Lara (13/4) e em maio, o cantor Ayrton Montarroyos, em show dedicado a composições de Caetano Veloso (dias 5 e 6/5)

Durante o ano, outras atrações estão confirmadas: o show Tao do Trio convida Toninho Horta, Sinhô no Paiol convida Hermeto Pascoal e Fábio Pascoal com Papo Coral e Cantateca (coro infantojuvenis de Curitiba) e, a partir de junho, outros cinco projetos do edital Paiol Musical com convidados especiais.

O projeto Brasis no Paiol tem várias datas agendadas para trazer artistas e bandas que despontam no cenário nacional da música: Ogi (SP), Siamese (PR), Jup do Bairro (SP), Bala Desejo (RJ), Jairo Pereira Feat Wes (SP/PR), Mulamba (PR), Zudzilla (RS), Aila (PA) e Raquel Reis (BA).

Reforma

O Teatro do Paiol passou em 2022 por obras de recuperação estrutural. O teatro, que é símbolo da cultura curitibana, recebeu reforços nas paredes do anel externo, portas e janelas, tratamento de rachaduras, melhorias no sistema de captação de águas pluviais, reforma geral do telhado e troca do isolamento acústico.

As obras foram importantes para aumentar a durabilidade, garantir segurança e melhorar as condições de uso do imóvel, construído em 1906.

Serviço: Pérolas Negras

Local: Teatro do Paiol (Rua Cel. Zacarias, 51, Prado Velho)

Dias: sábado e domingo (3 e 4/3)

Horário: 20h

Ingressos: R$ 40 e R$ 20 (meia-entrada), à venda na Deubalada.com