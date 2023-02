Logo após a notícia da morte de Glória Maria ser informada pela TV Globo, diversas personalidades prestaram homenagens à jornalista e apresentadora, exaltando seu trabalho e lamentando a grande perda. Colegas de profissão, artistas e políticos se mobilizaram nas redes sociais na manhã desta quinta-feira, 2.

A Ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, descreveu Glória como “sinônimo de competência”. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, enviou um abraço aos amigos e familiares da jornalista.

O ministro de Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, fez publicação no Twitter sobre a morte da jornalista. “É com enorme tristeza que o Brasil recebe a notícia da morte da jornalista Glória Maria. Glória foi uma das maiores na sua profissão, mas para além disso, foi uma referência, especialmente para a população negra deste país. Que nossos ancestrais a recebam em festa, Glória.”

O ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França, também se manifestou: “que perda imensa. Meus sentimentos e abraço sincero a todos os familiares e admiradores da grande Glória Maria, que nos deixou há pouco. Quando o Brasil ainda só ensaiava falar sobre representatividade, a Glória foi lá e fez. Esse legado de coragem e competência é eterno.”

Ana Maria Braga compartilhou uma foto com a comunicadora no Instagram: “hoje nos despedimos dessa guerreira, pioneira no jornalismo e corajosa contadora de histórias. O seu talento e sua representatividade são marcos na história da televisão e jornalismo. Vai com Deus, minha querida. Assim como o seu nome, sua lembrança sempre será gloriosa. Meus sentimentos aos familiares” escreveu.

O ator Lázaro Ramos e a escritora e roteirista Gloria Peres também se pronunciaram. “Em choque com a perda dessa querida amiga. Você é um marco na história do nosso país (…) Sentirei falta de sorrir contigo. Obrigado Glória. Te amo”, disse o ator.

A cantora Fafá de Belém escreveu: “perdemos Glória Maria. Uma mulher admirável, pioneira, referência maior para tantas mulheres brasileiras. Glória transformou o jornalismo com sua humanidade. Em uma palavra, Glória Maria simbolizava a VIDA. Uma vontade de viver inigualável, um amor pela vida como nunca vi”.

Glória Maria morreu nesta quinta-feira, 2, aos 73 anos, no Rio de Janeiro. A jornalista e apresentadora tratava de um câncer.