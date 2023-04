Divulgação/Disney

Peter Pan & Wendy, o novo live-action da clássica animação do século XX, estreia no dia 28 de abril com exclusividade no Disney+. O longa é dirigido por David Lowery (A Lenda do Cavaleiro Verde; Meu Amigo, o Dragão) e conta com grandes nomes em seu elenco.

No filme, Wendy Darling é uma menina com medo de deixar a sua infância para trás e que conhece Peter Pan, um menino que se recusa a crescer. Ao lado de seus irmãos e da fada, Tinker Bell, Wendy viaja com Peter Pan para o mundo mágico da Terra do Nunca. Lá, ela encontra o Capitão Gancho, um pirata malvado, e embarca em uma aventura emocionante e perigosa que mudará sua vida para sempre.

Confira, abaixo, os atores que fazem parte do estrelado elenco principal da nova produção do Disney+, além dos pôsteres oficiais de seus personagens.

Jude Law é Capitão Gancho

Divulgação

Nascido em 1972, Jude Law é um renomado ator britânico que alcançou grande sucesso em sua carreira no cinema, teatro e televisão, recebendo sua primeira indicação ao Oscar® por seu papel no longa O Talentoso Ripley de 1999, filme que, apesar de não ter ganhado a premiação, o fez levar para casa o BAFTA® de Melhor Ator Coadjuvante e indicação ao Globo de Ouro®.

Seu reconhecimento não para por aí. Ao longo dos anos, o ator que agora dará vida ao Capitão Gancho em Peter Pan & Wendy, recebeu mais uma indicação ao Globo de Ouro® pelo filme “A.I. – Inteligência Artificial” (2001) e ao Oscar® de Melhor Ator por Cold Mountain em 2003.

Seu currículo inclui ainda outros filmes de sucesso como CAPITÃ MARVEL (2019), Sherlock Holmes (2009), O Amor Não Tira Férias (2000) e a franquia Animais Fantásticos.

Alexander Molony é Peter Pan

Divulgação

Passamos de um veterano para um estreante. Peter Pan & Wendy marca a estreia do ator britânico Alexander Molony nos cinemas, no qual ele ficará encarregado de viver o clássico protagonista aos seus 16 anos.

Ever Anderson é Wendy

Divulgação

Apesar da pouca idade, a atriz norte-americana de 15 anos Ever Anderson já tem grandes destaques no cinema. Em 2016, a jovem participou do longa Resident Evil 6: O Capítulo Final, interpretando Alice. Já em 2022, Ever esteve no elenco de VIÚVA NEGRA (2022), filme da Marvel Studios em que viveu uma versão mais jovem da heroína interpretada por Scarlett Johansson.

Yara Shahidi é Tinker Bell

Divulgação

Encarregada de trazer ao Disney+ a luz de Tinker Bell, Yara Shahidi é uma atriz norte-americana que, com apenas 23 anos, já demonstrou muito de seu talento. Na televisão, a atriz participou de séries de sucesso como Grown-ish (2018) e Black-ish (2014), ambas interpretando Zoey Johnson, além de ter participado de OS FEITICEIROS DE WAVERLY PLACE (2007 a 2012), série de sucesso do Disney Channel.

No cinema, Yara deu as caras em filmes como Imagine Só (2009), O Sol Também É uma Estrela (2019) e Salt (2010).

E mais!

Além dos nomes citados acima, Peter Pan & Wendy conta em seu elenco com outros nomes como Alyssa Wapanatâhk, Joshua Pickering (A Descoberta das Bruxas), Jacobi Jupe, Molly Parker (House of Cards), Alan Tudyk (Rogue One: Uma História Star Wars) e Jim Gaffigan (The Jim Gaffigan Show).

O filme exclusivo do Disney+ é dirigido por David Lowery e o roteiro foi escrito por David Lowery e Toby Halbrooks (A Lenda do Cavaleiro Verde), baseado no romance de J. M. Barrie e na animação clássica da Disney, Peter Pan. Jim Whitaker (Meu Amigo, o Dragão) é responsável pela produção do longa-metragem, com Adam Borba (Uma Dobra no Tempo), Thomas M. Hammel (Thor: Ragnarok) e Toby Halbrooks atuando como produtores executivos.

Peter Pan & Wendy estreia exclusivamente na plataforma em 28 de abril.