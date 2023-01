(José Fernando Ogura/SMCS)

Um presente para nós, curitibanos. Assim as irmãs Maria Salete e Cléa Maria Conrado e a amiga Inês Lourdes Nissola definiram a apresentação do pianista Raphael Luczcewski, na noite desta sexta-feira (27), na 40ª Oficina de Música de Curitiba. O recital do aclamado pianista polonês aconteceu na Capela Santa Maria, logo após a cerimônia de entrega, pelo prefeito Rafael Greca, das medalhas da Ordem da Luz dos Pinhais a algumas personalidades, entre elas o próprio Luczcewski.

“O concerto foi maravilhoso. É incrível a capacidade, a relação, a fluidez. Nós sempre vimos na Capela, adoramos esse espaço, tão gostoso e agradável, bem no centro da cidade, e sempre com uma programação de primeiro nível”, disse a aposentada Maria Salete. Ela conta que, com a irmã e a amiga, acompanha a Oficina de Música todos os anos. “Nós marcamos todos os concertos que a gente quer ir e procuramos aproveitar ao máximo, às vezes vamos até nos ensaios”, revelou.

O recital de Raphael Luczcewski foi o primeiro que o empresário Samuel Henrique Ferreira assistiu ao vivo. Ele se interessou pelo programa depois de ler sobre pianistas clássicos e buscar informações, quando encontrou na internet a programação da 40ª Oficina de Música. “Estou tendo contato com esse tipo de música pela primeira vez. Viemos para ver como é. Nitidamente ela eleva o ser humano, faz bem para a alma”, descreveu Samuel, que foi ao concerto acompanhado da esposa, Diesda Luíza Ribeiro da Silva.

Espírito triunfal

Os comentários do público têm razão de ser. O pianista fez uma bela apresentação e mostrou todo o seu virtuosismo na interpretação dos compositores do romantismo: Claude Debussy, Johannes Brahms e o seu compatriota Frédéric Chopin, de quem tocou a famosa Polonaise em Lá bemol Maior, conhecida como “Heroica”, pelo seu espírito vigoroso e triunfal. Ele tocou também uma composição de Johann Sebastian Bach e o Concerto Varsóvia, de Richard Addinsell (1904-1977).

Ao final da apresentação, o prefeito Rafael Greca falou da sua admiração pelo pianista. “Um dos pontos altos da Oficina de Música de 2023 foi o grande concerto de Raphael Luczcewski, pianista importante, com trajetória pelo mundo inteiro, uma glória musical da Polônia e grande amigo de Curitiba. Ele é pura luz”, afirmou o prefeito.

O músico retribuiu dizendo que gosta muito da cidade, tanto que, depois de participar da 39ª Oficina, retornou agora e trouxe a família (a esposa e o filho pequeno). Raphael também elogiou o festival curitibano. “Adoro festivais como a Oficina, em que temos vários dias para assistir às apresentações e também fazer parte de forma ativa, compartilhar e tocar junto”, disse.

Uma próxima oportunidade de assistir a uma apresentação do pianista polonês será no dia 2 de fevereiro, também na Capela Santa Maria, às 19h. Desta vez ele tocará num conjunto de câmara, com a participação de outros instrumentistas.

A programação completa da 40ª Oficina de Música de Curitiba está no site Guia Curitiba.

Realização:

A 40ª Oficina de Música de Curitiba é uma realização do Instituto Curitiba de Arte e Cultura, Fundação Cultural de Curitiba, Prefeitura de Curitiba, Ministério da Cultura, Governo Federal, com apoio master da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, e patrocínio da Volvo do Brasil Veículos e Copel Distribuição. Também apoiam o evento: Camões – Centro Cultural Português, Embaixada de Portugal no Brasil, Teatro Colón, Centro Cultural Teatro Guaíra, Escola de Música e Belas Artes do Paraná – Campus Curitiba I da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), Universidade Federal do Paraná – Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proec), Sistema Fiep/Sesi Cultura, Família Farinha, Hard Rock Cafe Curitiba, LAMUSA – Laboratório de Música Antiga, Rádio Educativa 91.7 FM, TV Paraná Turismo, Teatro Regina Casillo e Bicicletaria Cultural.

Projeto realizado com o apoio do Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura (Profice) – Secretaria de Estado da Cultura – Governo do Estado do Paraná.