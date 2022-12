Divulgação

A 40ª Oficina de Música de Curitiba terá a presença de dois aclamados pianistas portugueses, Pedro Burmester e Mario Laginha. De renome internacional, os músicos integram a lista de professores e também estão confirmados para a programação artística que acontece entre os dias 25 de janeiro a 5 de fevereiro de 2023.

Essa é uma parceria entre a Embaixada de Portugal no Brasil, o Instituto Camões, o vice-consulado de Portugal em Curitiba e a Prefeitura de Curitiba.

Na área pedagógica, os pianistas farão dois dias de masterclasses cada, com quatro horas de duração ao todo. Os certificados de participação serão disponibilizados ao fim das aulas. As inscrições como ouvinte são gratuitas e já estão abertas no site da Oficina de Música de Curitiba.

As apresentações de Burmester e Laginha estarão entre os destaques da programação artística da Oficina, em data a ser definida.

“Esta é uma parceria que se fortaleceu quando o embaixador de Portugal, Luís Filipe Melo e Faro Ramos, esteve em visita oficial à nossa cidade. Foi um encontro muito positivo. Na ocasião, o embaixador acenou com a possibilidade de contribuir com a Oficina de Música”, conta a presidente da Fundação Cultural de Curitiba, Ana Cristina de Castro. “Os dois pianistas portugueses vêm para abrilhantar ainda mais esta edição comemorativa dos 40 anos da Oficina”.

“Para nós é muito importante dar visibilidade a um Portugal contemporâneo, assim como são os dois pianistas que participarão da Oficina de Música. Uma geração mais moderna do nosso país que vem acrescentar e contribuir para essa troca de conhecimentos”, completou a vice-cônsul de Portugal, Susana Pereira.

Mais sobre os cursos

Pedro Burmester dará aulas nos dias 27 e 28 de janeiro. Alunos do curso de piano de Érica Ribeiro já estão automaticamente inscritos.

Com um extenso currículo que engloba tanto solos com as principais Orquestras da Europa e premiações em concursos de grande relevância, Burmester atualmente é, desde 2010, docente da cadeira de Piano (licenciaturas e mestrados) e de Música de Câmara na ESMAE – Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo, na cidade do Porto.

Nos dias 30 e 31 de janeiro, acontece a masterclass de piano popular com Mário Laginha. Os alunos inscritos nos cursos de piano dos professores Débora Gurgel e Hércules Gomes também participarão da masterclass.

Com uma carreira de mais de três décadas, Mário Laginha tem grande presença no cenário do jazz. Mas o universo musical que foi construindo é mais vasto, passando pelas sonoridades brasileiras, indianas, africanas, pela música pop e rock, e pelas bases clássicas de sua formação.

Serviço

Oficina de Música de Curitiba de 25 de janeiro a 5 de fevereiro de 2023

Masterclass Piano Popular | Mário Laginha

Masterclass Piano Erudito | Pedro Burmester

Inscrições gratuitas como ouvinte