(Divulgação/Cido Marques/FCC)

Para os amantes do piano, a 40ª Oficina de Música de Curitiba oferece um cardápio especial de concertos com renomados solistas deste instrumento. O público será presenteado logo na abertura do evento com a performance do pianista brasileiro Arnaldo Cohen e, ao longo da programação, com recitais dos portugueses Pedro Burmester e Mario Laginha, do polonês Raphael Luszcezwski, da pianista russa radicada em Curitiba Olga Kiun e da curitibana Jerusa Miller.

Um dos mais importantes pianistas brasileiros da atualidade, Arnaldo Cohen é a estrela do espetáculo de abertura da Oficina de Música, dia 25 de janeiro, no Grande Auditório do Teatro Guaíra. Ele apresenta o Concerto para piano nº 1 em Sol menor, de Felix Mendelssohn, ao lado da orquestra da Camerata Antiqua de Curitiba, abrindo o programa da noite.

Será a única oportunidade de o público apreciar ao vivo o desempenho do pianista, que atualmente vive nos Estados Unidos. Com mais de 50 anos de carreira, Cohen consolidou uma trajetória internacional, realizando recitais e tocando com prestigiosas orquestras de todo o mundo.

Astros internacionais

Uma parceria com a Embaixada de Portugal no Brasil e o Instituto Camões possibilitou a vinda de dois dos mais aclamados pianistas portugueses. Pedro Burmester e Mario Laginha, ambos premiados em concursos de piano e integrantes de importantes orquestras europeias, darão masterclasses e farão recitais solo.

Burmester se apresenta com a Orquestra de Câmara de Curitiba no dia 31 de janeiro, no Guairão, tocando o concerto para piano e orquestra nº 9 em Mi bemol Maior, de Wolfgang Amadeus Mozart. Mario Laginha fará um recital solo no dia 29 de janeiro, na Capela Santa Maria. Como também transita no cenário do jazz, da música popular e das sonoridades brasileiras, Laginha dará masterclass de piano popular.

O pianista polonês Raphael Luszczewski, que esteve na edição anterior da Oficina de Música, está de volta integrando o quadro de professores. Premiadíssimo, Luszczewski já se apresentou em todos os continentes e, em Curitiba, fará um recital solo no dia 27 de janeiro, na Capela Santa Maria, tocando obras de Bach, Brahms e Chopin. No dia 2 de fevereiro, também na Capela, o polonês fará duo com o violinista Winston Ramalho para tocar a Sonata nº 2 para violino e piano em Lá Maior Op 100, de Johannes Brahms.

Mais atrações pianisticas

Além de Raphael Luszczewski, as classes de piano erudito contam com a pianista brasileira Erika Ribeiro, que participa de uma apresentação de música de câmara no dia 2 de fevereiro, na Capela Santa Maria. Erika é conhecida pela elegância e sutileza de suas interpretações, sendo considerada uma das artistas mais expressivas da sua geração.

A aclamada Olga Kiun, que já deu aulas em várias edições da Oficina de Música e tem sido responsável pela formação de inúmeros pianistas brasileiros, se apresenta no dia 1º de fevereiro junto com a violinista Gabriela Queiroz e o contrabaixista Milton Masciadri. No repertório, obras de Sergei Prokofiev, Tchaikovsky, Johann Christian Bach e outros.

Piano Drag

O projeto Piano Drag, da curitibana Jerusa Miller, está no rol de atrações pianísticas. Drag queen, Jerusa viveu muitos anos na Alemanha e hoje é musicista de carreira internacional. Sua proposta, no show do dia 28 de janeiro, é levar ao público a beleza da música para piano do repertório clássico, jazzístico e popular. No programa, compositores como Claude Debussy, Robert Schumann, Rita Lee e Chiquinha Gonzaga.

Piano na MPB

A ênfase ao piano também se verifica nos cursos de música popular ofertados pela Oficina. A pianista paulistana Débora Gurgel orienta a classe de piano brasileiro. O diferencial está nas ferramentas harmônicas, melódicas e rítmicas aplicadas ao repertório popular, tanto para piano solo como para piano acompanhador. Débora é também compositora e compõe música contemporânea com fortes raízes na MPB e na concepção jazzística de improvisação.

Piano no choro e piano no forró e frevo são duas novidades nesta Oficina, pois mostram aspectos característicos no acompanhamento e intepretação desses ritmos. Quem tratará do tema é o pianista capixaba Hércules Gomes, considerado um dos mais representativos pianistas da atualidade, que se destaca pelas fortes influências de ritmos brasileiros e da música erudita presentes em seu estilo.

Programação

Os cursos e a programação completa da 40ª Oficina de Música de Curitiba estão disponíveis no site oficinademusica.curitiba.pr.gov.br. Os ingressos para os espetáculos estão disponíveis nos sites minhaentrada.com.br e ticketfacil.com.br.

Realização e apoios

A 40ª Oficina de Música de Curitiba é uma realização da Fundação Cultural de Curitiba por meio do Instituto Curitiba de Arte e Cultura, Prefeitura de Curitiba e Ministério da Cultura, Governo Federal, com apoio master da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, e patrocínio da Volvo do Brasil Veículos e Copel Distribuição.

Também apoiam o evento: Embaixada de Portugal no Brasil, Camões – Centro Cultural Português, Centro Cultural Teatro Guaíra, Escola de Música e Belas Artes do Paraná – Campus Curitiba I da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), Família Farinha, Sistema Fiep/Sesi Cultura, Teatro Colón, Teatro Regina Casillo, Hard Rock Café, Universidade Federal do Paraná – Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proec).

Projeto realizado com o apoio do Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura (Profice) – Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura – Governo do Estado do Paraná.

Serviço:

40ª Oficina de Música de Curitiba

De 25 de janeiro a 5 de fevereiro de 2023

Programação disponível em: oficinademusica.curitiba.pr.gov.br

Ingressos à venda em minhaentrada.com.br e ticketfacil.com.br