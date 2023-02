Playboi Carti foi preso na Geórgia, nos Estados Unidos, acusado de agredir fisicamente sua atual namorada. O rapper teria supostamente sufocado a vítima, que está grávida, após uma discussão envolvendo um teste de paternidade. As informações são do TMZ.

De acordo com a declaração de prisão obtida pelo site americano, as agressões teriam ocorrido quando a mulher estava com 14 semanas, em meados de dezembro do ano passado. Ela alegou que o ele a agarrou pelo pescoço e a empurrou.

Ela disse à polícia que tudo isso foi motivado por uma conversa sobre o bebê e um teste de paternidade, que ela afirma ter se transformado em um ataque físico. A vítima contou ainda que conseguiu sair das mãos de Playboi e entrar no carro após uma testemunha tentar separar a briga. Porém, as agressões teriam continuado, com o rapper colocando a mão sobre sua boca enquanto ela tentava usar o recurso SOS do veículo.

Segundo a polícia, os policiais chegaram no local e viram que a mulher tinha ferimentos visíveis no pescoço, tórax e costas. Carti foi preso por agressão agravada. Brian Steel, advogado do rapper, disse ao TMZ que Playboi foi “falsamente acusado” e que o “caso será arquivado sem qualquer processo ou litígio”.