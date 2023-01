A cantora Pocah passou mal durante apresentação em um evento no Rio de Janeiro nesta sexta-feira. Ela usou as redes sociais para explicar a situação. Internautas compartilharam vídeos da cantora pedindo desculpas por não conseguir seguir com o show.

Por meio dos stories do Instagram, ela tranquilizou os fãs. “Eu estou bem. Passei mal. Acredito que seja por excesso de trabalho. Mas eu estou bem. Estava fazendo um show no Universo Spanta, inclusive, queria agradecer a toda a produção e a equipe médica que me trataram superbem. Eu fiz um sorinho, estou bem”, relatou.

“Do nada me senti enjoada. Então, saí do palco, vomitei, me senti bem e voltei para o palco. Mas acabei passando mal de novo, saí do palco e vomitei de novo. Voltei pro palco para explicar que eu não estava bem e que eu não sou a mulher maravilha. Eu achava que eu era a mulher maravilha, mas eu não sou”, pontuou a cantora.

A artista aproveitou para brincar sobre possíveis rumores de gravidez. “E que ironia, né? O nome da festa é Spanta Neném e eu lá vomitando e todo mundo me perguntando se eu estou grávida”, comentou, ressaltando que usa um dispositivo intrauterino, mas que fará exames.