Divulgação

Disseminar e capilarizar questões relacionadas às políticas públicas na dança, assim como registrar e viabilizar o acesso em âmbito internacional a pesquisas e experiências acerca da realidade brasileira na área, são os objetivos do livro” “A dança na política pública das Artes”, de Marila Annibelli Vellozo.

A estruturação do livro ocorreu a partir de um processo de escuta e diálogo permanente com os diferentes agentes da cadeia produtiva da dança, representantes da sociedade civil organizada, artistas, gestores, produtores, juntamente com o articulador político de Dança, Rui Moreira (RS) e o administrador e especialista em gestão e políticas culturais Fabiano Carneiro (RJ).

Para Marila Vellozo, que atua para o fortalecimento da expressão artística na América do Sul, e tornou-se referência internacional como Consultora da Unesco na Área da Dança para a Política Nacional das Artes (PNA), a obra pretende projetar a produção de conhecimento na área:

“Disseminar conhecimento é uma das obrigações de quem pesquisa, produz e gera ambientes políticos”, afirma.

De acordo com o especialista Fabiano Carneiro (RJ), os textos escritos são de extrema importância para a dança e outras artes:

“Todo o processo de produção da obra constitui-se em legados institucionais de dimensões amplas, que podem e devem servir de norteadores para que gestores culturais possam se debruçar no trabalho, no encaminhamento e na implementação em todo o território nacional de políticas públicas direcionadas para o segmento das artes”, destaca.

.

O articulador na dança, Rui Moreira, também valida a importância do registro histórico das ações que resultaram no projeto “Esse livro mostra o ensaio para a efetivação de políticas públicas para que, agora e no futuro, possamos concretizar o cenário de discussões descrito na pesquisa apresentada”.

Com longa trajetória de ativismo na área, Manoel Neto, que assina um dos textos disponibilizados, conclui:

“Os estudos olham pra alguns segmentos que antes não eram estudados. Eles apontam a necessidade de maior compreensão da economia da dança na política cultural, para os trabalhadores da dança e, nesse sentido, abrem perspectivas para que haja um impacto na sociedade, já que a arte é uma expressão importante para o desenvolvimento social e humano, inclusive na construção da brasilidade”.

Serviço:

Lançamento do livro “Dança na Política Nacional das Artes”

Local: Livraria Sesc – Paço da Liberdade.

Praça Generoso Marques, 189

Horário: 11h